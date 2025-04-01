Садыра Жапарова в Таджикистане встретили на высшем уровне – Жумакадыр Атабеков

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «У дипломатов есть такой термин - «высокий государственный протокол»

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистане встретили на высшем уровне. Об этом агентству «Кабар» заявил дипломат Жумакадыр Атабеков.

По его словам, все стали свидетелями того, на каком уровне была проведена подготовка к встрече президента Садыра Жапарова в Республику Таджикистан. «У дипломатов есть такой термин - «высокий государственный протокол». Каждый пункт был выполнен согласно правилам государственного протокола. Подготовка была проведена на высоком уровне. Президентский эскорт, красная ковровая дорожка, кортеж, певцы и артисты, танцоры и другие моменты были тщательно продуманы. Я думаю, каждый кыргыз радуется, что мы вышли на такой уровень. Вчерашний концерт был также организован на высшем уровне. На нем нашему главе государства было оказано большое уважение и почет. Это большое достижение, и за это нужно сказать спасибо главе государства»,- сказал он.

Эксперт отметил, что отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном станут примером для многих стран. «Об укреплении отношений между двумя странами узнал весь мир. Благодаря этому кыргызские дипломаты поднялись на еще одну ступень на международном уровне. А соглашения, заключенные между странами ЦА, дадут свои плоды уже через несколько лет», - сказал Атабеков.

Источник: Кабар