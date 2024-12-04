Завершились самые сложные вопросы процесса делимитации кыргызско-таджикской госграницы - Саламат Аламанов

С.Аламанов: Данные документы должны пройти обсуждение, их должны рассмотреть кабинет министров и парламент.

Завершились самые сложные вопросы процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом агентству «Кабар» сообщил эксперт по вопросам границ Саламат Аламанов.

Напомним, сегодня в городе Баткен Баткенской области состоялась встреча сопредседателей правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы Камчыбека Ташиева и Саймумина Ятимова.

В ходе встречи руководители правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана достигли договоренностей и полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, поручив рабочим группам правительственных делегаций двух стран приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации кыргызско-таджикской государственной границы.

По мнению Саламата Аламанова, все эти вопросы, которые ранее не решались, теперь после завершения описания границ должны пройти все необходимые процедуры.

«Данные документы должны пройти обсуждение, их должны рассмотреть кабинет министров и парламент. Затем, после их одобрения, будет написан закон, и на основе этого документа будет подписано соглашение. После этих процедур проект закона будет ратифицирован»,- отметил эксперт.

Аламанов подчеркнул, что данное завершение процесса описания оставшихся участков госграницы, которое не решалось годами, является важным для всего региона.

«Я на себе испытал всю сложность работы по вопросам границ. И хочу отметить, что руководители, которые завершили эту работу, достигли большого успеха, а также этот вопрос создал хорошую возможность повернуть в правильное русло не только сотрудничество двух стран, но и всей ситуации в регионе в целом»,- заключил эксперт.

Кабар