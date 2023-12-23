Новый флаг Кыргызстана как отражение политических и общественных преобразований

А.Ованнисян: Это не просто визуальное обновление, но и знак глубоких внутренних преобразований.

Автор: Андраник Ованнисян - востоковед, политолог. Специалист по внутриполитическим и региональным вопросам стран Южного Кавказа и Центральной Азии.

В Бишкеке парламент сразу в двух чтениях принял законопроект об изменении государственного флага. С момента своего появления инициатива изменить один из главных государственных символов страны вызвал общественный резонанс, однако стоит обратиться к контексту этого события в более широкой перспективе. Несмотря на положительные эмоции, связанные с предыдущим флагом, история Кыргызской Республики также омрачена огорчениями и тремя сменами власти, которые сопровождались недовольством населения. И в этом контексте переформатирование государственной власти в Кыргызстане, сосредоточенное на общественных благах, требует символического отражения, которое и представляет собой изменение флага. Это не просто визуальное обновление, но и знак глубоких внутренних преобразований.

В текущем году под руководством президента Кыргызстана Садыра Жапарова Кыргызстан взял на себя обязательства по ряду глобальных вызовов, включая вопросы прав человека и экологии. Новый флаг олицетворяет не только новую страницу в историческом созидательном процессе страны, но и отказ от прошлых издержек. Изменение государственного флага является не только частью визуального ребрендинга, но и символизирует новую эпоху в политической и общественной жизни Кыргызстана. Это понимание присутствует у действующего руководства страны, и оно отражает стремление к прогрессу и позитивным переменам. Таким образом, смена флага может стать значимым шагом в направлении обновления образа страны и подтверждение её готовности к новым вызовам и возможностям на международной арене.

Источник: АКИпресс