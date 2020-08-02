Эдил Байсалов: Будь я на месте посла Джекшенкулова, я бы только от круглосуточных истерик Токтаим и Г.Мамытбек застрелился давно!

Ниже приводим пост в соцсетях посла Кыргызстана в Великобритании Э.Байсалова:

Дорогие коллеги!

Решил написать это письмо, потому что уже который день не могу выкинуть из головы видео на “Фейсбуке” с одного из собраний в Москве, где одна женщина резко высказывается в адрес уважаемого Аликбека Джекшенкуловича. Яне знаю, в чем там подоплека, в чем именно состоит предмет спора. Честно говоря, всё это мы наблюдаем не впервые, конечно. Не в этом суть. Вопрос в том, что в нашем обществе такой тон высказываний, такое базарно-вокзальное хамство в адрес чрезвычайного и полномочного посла республики стало обычном делом. Никто даже не поморщился. Как же мы к такому пришли?

Мы все видели, как Аликбек Джекшенкулович и его команда буквально круглосуточно и на износ работали. Как он персонально провожал в аэропорту каждый эвакуационный рейс. Как он доступен в социальных сетях и в прямом смысле осуществляет там круглосуточный прием. Даже без этого беспрецедентного в истории форс мажора, согнувший в три погибели гораздо более мощные страны, нам хорошо известно, в каком колоссальном напряжении работают наши коллеги в РФ. Их там несколько десятков, представляющих всё наше государство, и обслуживающих чуть ль не до четверти всего взрослого населения страны. С чем только им не пришлось столкнуться во время пандемии?! Честно говоря, будь я на месте посла Джекшенкулова, я бы только от круглосуточных истерик Токтаим и Г.Мамытбек застрелился давно. Ведь правда же?! Мы в Лондоне аплодировали коллегам в московском посольстве. И что же мы слышим в итоге? Какой негатив сейчас нагнетают в адрес наших коллег, который теперь принимается за чистую монету? Все их бессонные ночи, бесстрашный и самоотверженный труд списан на нет кучкой этих самих себя назначивших за народ людей, а их походя высказанное, случайное мнение ставится сегодня выше любых настоящих достижений, любых заслуг и жизненного опыта.

Про одного из самых достойных людей государства говорят совершенно спокойно “оборзел” и, ведь не то что, им ничего за это не будет. Наоборот! Эти элементы рассчитывают, что с ними будут, как ни в чем не бывало, и даже еще больше сотрудничать и сюсюкаться, заглядывать в рот, искать их похвалы и поддержки, зависеть от них. Извините, коллеги, тут явно что-то не так! Какие такие времена наступили? Что же это за шариковщина сплошная? С ног на голову поставили все порядки и всё это творится под знаменами демократии. И самое главное, извольте, значит, молча сносить брань, оскорбления и пощечины, в позе преклонения перед этим самозванными швондерами.

Мы все с вами работаем в разных уголках этой планеты. Скажите, пожалуйста, где еще такое принято? Кто бы из наших соседей такое потерпел бы? Я не говорю про обоснованную и содержательную критику и обратную связь. Я имею в виду голословную ругань, чистой воды навет, придирки “не так стоишь”, оскорбления ради оскорблений, представляющие содержание и весь смысл высказывания, и которое, без разбора, принимается за правду, за глас народа, и возводится в конституционную истину. Когда и кто решил, что кыргызское государство и наша демократия должны принять вот такую самую уродливую форму? Зачастую считается, что эти, якобы “достижения” нашей страны - есть результат двух революций, к которым лично я имею, как известно, причастность, и, иногда, они даже ставятся мне в вину некоторыми болеющими за страну, уважаемыми мною людьми. Но это не так! Лично я никогда в годы своей общественной деятельности не допускал такого хамства (Аликбек Джекшенкулович, как раз, свидетель, когда он, будучи послом в Вене, несколько раз видел мои выступления на форумах там и в Варшаве, или же когда мы, в самые темные (смайл) акаевские годы тесно сотрудничали и проводили совместные ежегодные конференции с иманбаевским ЦИК). А в те короткие периоды, когда я находился во властных кабинетах, то лично спускал с лестницы некоторых товарищей, пытавшихся пинком открывать двери и диктовать госполитику только на том лишь основании, что зарегистрировал в своем лице очередной “общественный фонд”. Так что, нет, уважаемые коллеги, мы вовсе не обязаны, не обречены принимать ситуацию “каждый суслик - агроном” за торжество демократии. Наше государство не может управляться комментами на фейсбуке, а его прогресс не измеряется лайками и дизлайками. Надо расставить всё по местам. Давайте отличать зерна от плевел!

Природа этого хамства одна - мы видим его проявления и в парламенте, и в соцсетях, и в прессе. Очевидно, что общество наше переживает очень сильный кризис идентичности. Хотя нам скоро двадцать девять, общество наше в том подростковом возрасте, когда ему не нравится то, что видит в зеркало и определенная часть людей стремится излить всю свою желчь и злобу, все настоящие и мнимые комплексы на власть и госслужащих. Люди в жизни не заработавшие ни тыйына, ни ума, не то что платившие когда либо налоги, не сделав никакого собственного позитивного вклада в общество, сходу считают себя вправе попрекать любого его зарплатой. Боже ты мой, оказывается, кто-то живет за их, видите ли, счет. Выросло уже целое поколение, которое почти поголовно считает здоровым тоном ненавидеть собственное государство. В головах более старшего поколения из обрывков газетных фраз и плохих фильмов сложилось адски сумрачное представление о государстве, как о магазине с клиентами, которые, опять-таки, в силу ложного стереотипа, изначально и безусловно, “всегда правы”.

Вместо того, чтобы воспитывать наш народ в правильном ключе, поправлять, прививать, учить культуре гражданского участия, культивировать среду здорового политического общения и дискуссии, мы уже который год, наоборот, потакаем самой низкой и низменной форме, наше государство опускается в режим похабного и постоянного хайпа, и уже не отличишь, где и как мы должны общаться серьезно, если в самом высшем органе государственной жизни - парламенте - хорошим тоном стала клоунада и работа в прямом эфире на лайки подростково-базарной публики, которая не хочет, да и не может, вникать в суть вопросов национального будущего, его безопасности и развития. Самое слабое наше место, что в стране нет, по-настоящему, глубокой прессы. Ну ведь, реально и смешно, и грустно, очень больно, читать новости об очередной “перепалке” в парламенте: ну не вникает корреспондент в суть дебатов, кто же ее будет брифинговать и разъяснять, если сами кнопкодавы не читали, парламентская галерка просыпается только, когда повышают голоса - не суть важна, важен шум и крик. Больше жару! Не стало больше авторитетов. Всех у нас измазали, изгадили. Все кругом воры, мошенники, христопродавцы. Один Царь и Бог сегодня - Его Величество Толпа. Кого больше лайкают, тот и прав?!

Извините, коллеги, немного отвлекся. Наболело. Возвращаясь к случаю конкретно того видео, и ему подобных событий и сопровождающего шума, считаю абсолютно неприемлемыми оскорбления действующего посла Кыргызской Республики, любого рода брань и хамство в его адрес, от кого бы они не исходили, какими угодно благими целями они бы не оправдывались. Критику - пожалуйста! Но не личные оскорбления. Абсолютно неприемлемы. Недопустимы! Подчеркну еще раз. Речь не идет о содержательной критике. Все мы ошибаемся. Граждане должны иметь право и возможность высказаться. Но нельзя переворачивать всё с ног на голову, принимать любого рода критику за чистую монету, превращать всю суть работы госслужбы не в достижение каких-то задач, а ежедневную гонку за всеобщим тотальным одобрением. Подменять жизнь сиюминутным хайпом!

Вообще ни в чей адрес оскорбления не допустимы. В адрес любого служащего, хоть государственного, хоть частного. Но природа и содержание работы посла такова, что обеспечение его иммунитетом, высоким статусом и всеми привилегиями, всё это мгновенно отменяется и низводится на нет, если мы позволяем, принимаем за норму, любому прохожему безнаказанно его обругать, как самого последнего, априори, преступника и недостойного “оборзевшего” ничтожества. Давайте не забывать, что за каждым из нас внимательно наблюдают наши коллеги - другие послы близких и далеких стран. Всё происходящее в наших посольствах и вокруг является предметом постоянного и подробного разбора в ведомствах стран пребывания. Я даже молчу о нормах субординации в коллективе и правилах дипломатического протокола. На какой статус, на какое уважение, и даже, прежде всего, самоуважение может рассчитывать оплевываемый в ежедневном режиме посол республики? А если мы не уважаем посла, то о каком уважении к нашему флагу и самому государству может идти речь?!

Дорогие коллеги!

Я понимаю, что, обладая той же должностью, я как бы выгораживаю и, больше того, возвожу на пьедестал не конкретно посла Джекшенкулова, а себя и всех нас. Но вопрос не в наших личностях. Среди нас есть многократно битые в прямом и переносном смысле, закаленные в политических баталиях, живущие ими персоны. Есть прошедшие все ступени государственной жизни и дипломатической лестницы высочайшие профессионалы. Есть и совсем безусые юнцы, вроде меня. Есть и бывшие министры, и первые секретари ЦК комсомола республики, вроде Аликбека Джекшенкуловича. Вопрос не в нас лично! Так уж сошлись звезды, нравится кому это или нет, что мы сегодня представляем Кыргызскую Республику. И если мы требуем уважения к своему флагу и государству, то мы не можем себе позволить молча сносить оскорбления и подставлять под пощечину другую щеку. От кого бы то ни было!

Стоило бы подумать также о практических каких-то выводах, уважаемые коллеги! Нам следует перенять опыт дружественных нам государств, когда есть абсолютно твердое разделение между собственно дипломатической работой и консульской службой. Посол представляет страну в межгосударственных отношениях. В Москве он должен быть в Кремле, на Смоленской площади, в Госдуме, да мало ли где, в редакциях, на заводах, и в литературных салонах. Если же весь его день будет проходить в встречах с “диаспорой”, каждому из которой надо услужить, задобрить, не дай бог, не обидеть, - далеко мы не уедем. Нам надо четко и однозначно до всех довести. Посол представляет Кыргызскую Республику в государстве пребывания. Все вопросы обслуживания и сопровождения диаспоры несут консульские сотрудники. Аликбек Джекшенкулович, назначьте “понарошку”, если это потребуется, “генерального консула в Москве”, и точка.

Вот такое у меня получилось письмо. Прошу строго не судить. Наболело. Кстати, буквально вот сегодня-завтра ровно год моему прибытию в Лондон. Тоже, своего рода, знаменательная дата. Всех поздравляю с наступающим светлым праздником Курман Айт. Прошу принять этот текст в качестве поздравительной открытки!

С наилучшими пожеланиями,

Эдиль Байсалов

Лондон, 29 июля 2020 г.