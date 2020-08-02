Об опасности экспорта нестабильности в Центральную Азию

Кыргызстан окружают государства с превосходящими, подчас несоизмеримо, человеческими, экономическими, военными ресурсами. В нынешней тревожной обстановке необходимо своевременно отслеживать и адекватно оценивать происходящие процессы, чтобы быть готовыми эффективно реагировать на все вызовы и угрозы. В политике всегда, а в современном глобальном мире - особенно важно учитывать геополитическую обстановку, окружение, факторы. Ничего личного, только бизнес, то есть геополитические реалии. Игнорирование этих реалий ведет к большим бедам для народов и их стран, к экономическим и территориальным потерям, войнам и крови.

В нашем регионе интересы, позиции и политика трех, основных глобальных игроков таковы, что если для Китая и России важно сохранение стабильности в Центральной Азии в целом, и в Кыргызстане - в частности, то США, наоборот, заинтересованы в экспорте нестабильности в наши края.

Китаю, с его проблемами в СУАР, Тибете, в Юго-Восточной Азии, важно сохранение спокойствия в приграничных странах ЦА, которую, из-за взрывоопасности, Збигнев Бжезинский назвал "евразийскими Балканами".

Отношение России, с ее тяжелым комплексом внутренних и внешних проблем и задач, к обстановке в Кыргызстане, сформулировал, прошлым летом, президент Путин: "Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства".

А вот для США дестабилизация в любой стране нашего региона не угрожает ее национальным интересам, но может предстать шансом укрепить свои позиции и усилить аргументы в любой геополитической дискуссии.

Нельзя не замечать, что короновирусное влияние на глобальную экономику вынудило США выбрать более агрессивный формат отношений с Китаем. Вашингтон по всем фронтам ориентирован на ограничение влияния Китая, а Пекин яростно отбивается и пытается перетянуть международное мнение на свою сторону.

В начале нынешнего лета госсекретарь США Майк Помпео заявил: угроза Индии и другим странам Юго-Восточной Азии со стороны Китая вынуждает США разместить войска в регионе. Фактически, это клич странам региона вступать в антикитайскую коалицию. Индия, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Япония и непризнанный Тайвань, так или иначе, уже члены этой коалиции. Эти страны находятся в зоне морских коммуникаций (Индийский океан, Южно-Китайское море и Северный морской путь), крайне важных для развития логистики. Их блокировка – серьезный удар в торговой войне. Но Пекин подготовился, причём до коронавируса, к такому развитию событий: серьезные успехи в развитии кораблестроения позволят не допускать американский флот к китайским берегам на сотни километров.

Положение Центральной Азии - срединное между Россией и Китаем, ныне главных геополитических противников США. Вашингтон стремится не допустить их слаженных действий (развитие торговых путей, обеспечение безопасности и устойчивого развития Центральной Азии). В противоборстве этих мировых лидеров значимость нашего региона будет продолжать возрастать, по крайней мере, в обозримой перспективе.

В этом контексте вновь приобретает ключевую роль Афганистан. Эта неспокойная страна лучше других подходит для экспорта нестабильности в Центральную Азию, а в более отдаленной перспективе - в Китай и Россию.

Фактически можно говорить о новой стратегии США по поддержанию своего военного влияния в Афганистане. Скорее всего, решение Трампа о выводе войск из Афганистана к ноябрю 2020г. будет пересмотрено. Тактическая задача - создание на севере новых террористических структур, которые будут направлены против Китая.

Политика, стратегия США в отношении “Талибана”, ИГИЛ и всего Афганистана, корректируется, но принципы прежние. Осуществляется переформатирование “Исламского государства” в Афганистане. В конце 2019 г. талибы в провинциях Кундуз и Нангархар разгромили игиловцев, а их остатки сдались в плен. Позднее, явно по указанию американцев, они были передислоцированы в окрестности авиабазы «Баграм», где были разделены на две группы.

Игиловцов-выходцев из бывших республик СССР (таджики, казахи, уйгуры, русские, узбеки), под руководством американских инструкторов, интенсивную обучают методам партизанской войны, минно-взрывному делу, конспирации. Предполагается, что группы по 20-25 человек будут направлены в северные и северо-западные провинции Афганистана для создания сети боевых ячеек из числа местных жителей. Джихадистам американцы запрещают вступать в конфронтацию с талибами. Игиловцы имеют указания переходить под контроль талибов, если те потребуют подчиниться.

Эти, создаваемые на севере Афганистана, структуры, учитывая этнический состав, могут использоваться для дестабилизации в центральноазиатских республиках. Неслучайно многие выходцы из Центральной Азии, среди которых немало тех, кто имеет опыт военных действий в Сирии, назначаются руководителями боевых организаций.

Присутствие в северных провинциях Афганистана такого игиловского интернационала не нравится талибам, но тут США включают деньги и дипломатию. Посредством денежных выплат США рассчитывают лоялизировать талибан и достигнуть компромисса по этому вопросу. Симптоматично, что в ходе встречи командующего миссией НАТО в США О.Миллера с главой катарского офиса движения «Талибан» муллой Бардаром было обозначено, что Вашингтон готов пойти на уступки талибам и поддержать выдвинутые им кандидатуры членов временного правительства.

Но еще есть афганское население, которое категорически не желает поддерживать игиловский интернационал. Этот фактор потребовал не только корректировки политики, но и ребрендинга организации террористов. Новые группировки, под новым флагом формируются в провинциях Бадахшан, Джаузджан, Сари-Пуль и Фарьяб. Численность отрядов достигает 2 тысяч человек, а американские инструкторы работают очень активно.

Американцы очень бережно относятся к ресурсам джихадистов. Они помогают эвакуировать центральноазиатских боевиков с мест боевых действий на недосягаемые для талибов территории. Так, несколько месяцев назад американцы эвакуировали джихадистов из провинций Джаузджан Нангархар, выведя из окружения талибов. А ранее, еще в 2017 г., вертолеты без опознавательных знаков осуществляли доставку боевиков из южных провинций Логар, Нимруг, Кандагар на север Афганистана в уезд Чимтал (провинция Балх).

Концентрация контролируемых США джихадистов на севере Афганистана наталкивает на тревожные выводы о переформатировании ИГИЛ и создании очередной долголетней партии по экспорту нестабильности в Центральную Азию.

Учитывая торговую войну с Китаем, США, естественно, не откажутся от Афганистана, геополитическое положение которого позволяет транслировать экспорт нестабильности как в Центральную Азию, так и в Россию и Китай.

В такой обстановке нельзя допустить, чтобы глобальным геополитическим игрокам удалось реализовать принцип “разделяй и властвуй” в странах нашего региона. Весьма актуально не поддаваться провокациям, подобным той, которую недавно устроили США, активно, агрессивно распространявших среди общественно-политических кругов и населения Кыргызстана и Казахстана измышлений, в связи с высказываниями В.Путина по украинской проблематике, о том что “Россия также претендует на территории государств Центральной Азии”. Нам необходимо решать все вопросы и разногласия, в том числе приграничные и таможенные, исключительно в духе добрососедства, на основе базовых договоров о дружбе и сотрудничестве, заключённых между нашими братскими республиками. В то же время важнейшим направлением обеспечения безопасности не только нашей республики, но и наших соседей, прежде всего, Узбекистана, Таджикистана, да и Казахстана и Туркмении, должно стать достижение того, чтобы проблемы региона, включая задачу сохранения политического спокойствия, стали главными вопросами повестки, по которым глобальные игроки – Россия, США, КНР – будут искать взаимный компромисс.

Калнур Ормушев, аналитик-эксперт