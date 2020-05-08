9 мая – День Победы: Кыргызстан в годы Великой отечественной войны

75 лет назад, в мае 1945 года за 1418 дней и ночей, опаленных яростным пламенем жесткой, разрушительной и кровопролитной войне Красная Армия взятием Берлина поставила победную точку в борьбе с германским фашизмом и его союзниками.

Фашистская Германия до начала нападение на Советский Союз имела и заранее подготовленное идеологическое обоснование своей преступной войны. Суть идеологии и политики состояли в том, чтобы уничтожить Красную Армию, ликвидировать советский общественный и государственный строй, уничтожить СССР как государство, лишить его народы национальной самостоятельности. Перед нападением на Советский Союз 30 марта 1941 г. Гитлер говорил: “Уничтожающий приговор большевизму не означает преступление... Речь идет о борьбе за уничтожение... Это война будет резко отличаться от войн на Западе. На Востоке сама жестокость – благо для будущего”. Чуть позже на совещании с командующими войсками Гитлер высказался еще более категорично: “Нам недостаточно просто разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ.”

Ради достижение своих целей 22 июня 1941 г. фашистская Германия предприняв в невиданных масштабах, одновременно на нескольких стратегических направлениях, с массовым применением авиации, танков, артиллерийских и других средств ведение войны напал на Советский Союз. В ходе войны ими были применены самые бесчеловечные методы вооруженной борьбы: истребление женщин, стариков и детей только за то, что они являлись советскими гражданами, истязание военнопленных, насилие, повсеместные грабежи, уничтожение памятников культуры... Каждый день и каждый час и каждая минута и даже каждая секунда войны фашистской Германии против СССР означали для наших народов кровь и страдание, смерть и разрушения.

Только на территории Белоруссии фашисты создали свыше 260 лагерей смерти, сотни тюрем, где были уничтожены более 800 тыс. граждан. Огромный ущерб нанесли фашисты и Украине. Они разрушили и сожгли свыше 28 тыс. сел и деревень, лишив жилья около 10 млн. человек и превратили в руины почти все промышленные предприятия и зданий производственного назначение. Велики были потери от фашистов и на территории России. На временно оккупированной территории были уничтожены и разрушены сотни городов, около 3 млн. зданий, без крова осталось 11 млн. человек. Полностью или частично разрушили свыше 12 тыс. промышленных предприятий, 13 тыс. км железных дорог. Фашисты уничтожили 1.8 млн. человек, около 2 млн. человека угнали в Германию.

С первых дней войны идея защиты Отечества стала важным фактором единства нашего народа и придания войне с фашизмом всенародного характера. В связи с этим у нас в Кыргызстане, как и других республик Советского Союза началось мобилизация военнообязанных республики и формирование соединений и частей для фронта. Так, одним из первых были сформированы 385-я стрелковая дивизия, 40-я и 153-я отдельные стрелковые бригады. В ноябре 1941 года на базе Фрунзенские школы пилотов созданы три 660-й, 664-й, 665-й авиационные полки ночных бомбардировщиков. Из лучших призывников нашей республики и Казахстана была сформирована 361-я стрелковая дивизия под командованием военкома нашей республики генерала–майора И.В. Панфилова впоследствии прославленная 8-я гвардейская стрелковая дивизия преобразованное 17 ноября 1941 г. В последующем были сформированы 107-я, 108-я, 109-я национальные кавалерийские дивизии и 207-я стрелковая дивизия. А в мае 1943 года были сформированы отдельные стрелковые батальоны имени Героев Советского Союза ЧолпонбаяТулебердиева и Дуйшонкула Шопокова и другие подразделение и части. В течении всего периода войны Кыргызстан отправил на фронт более 400 тыс. человек. (в том числе около 1.5 тыс. женщин) или каждый четвертый гражданин Республики.

В ряду с народами Союзных республик, кыргыстанцы на фронте проявили героизм и мужества и сражались до последней капли крови. Так, 10 июля 1941 года наш земляк наводчик орудия Николай Дмитриев в районе Борисова (Белоруссия) прямой наводкой подбил два танка противника, но был сильно ранен осколком снаряда несмотря на это он вывел из строя третий фашистский танк остановив яростную атаку противника, 31 августа 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. И он был первым воином-кыргызстанцом удостоившиеся этой высокой награды.

В тяжелые дни обороны Москвы неувядаемой славой покрыла себя 316-стрелковая дивизия под командованием нашего земляка генерала-майора И.В Панфилова. 10 октября 1941 г. она заняла обороны, прикрывающий Волоколамск с запада и юго-запада. Противник, сосредоточив в этом направлении 4 отборных дивизий – 2 танковые и 2 пехотные насчитывавшие почти 200 танков, под прикрытием множество самолетов, гитлеровцы 16 октября перешли в наступление. Панфиловцы, проявив героизм и мужества нередко переходя в контратаку не дали возможность прорвать обороны и остановили противника. Спустя в две недели гитлеровцы возобновили наступление. На прорыв обороны у железнодорожного разъезда Дубасеково, занимаемой взводом истребителей танков 1075 полка 316 стрелковой дивизии, противник бросил 50 танков и под прикрытием-густую сеть автоматчиков, номеровавших прорваться к шоссе Волоколамск-Москва. Панфиловцы с огнем противотанковых ружей, гранатами и бутылками зажигательной смесью отбивали атаки, истребили 18 танков и много живой силы противника. В неравном бою почти все 28 панфиловцев погибли смертью храбрых, преградив путь фашистских танков к Москве. Участникам этого легендарного сражение посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В их числе наши воины-кыргызстанцы Дуйшонкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Шемякин и Григорий Петренко (6 человек).

Сформированное в г. Фрунзе 40-я отдельное стрелковое бригада 18 ноября 1941 года противостояла фашистским захватчикам в районе Нахабино. В течение пяти дней гитлеровцы предпринимали 8-10 атак и ему не удалось прорвать нашу обороны. За один только день противник потерял 600 своих солдат и офицеров. И эти действие было отражено в письме ЦК КП(б) Киргизии. За мужество и отвагу в битве под Москвой 40-я отдельная стрелковая бригада была награждена орденом Красного Знамени.

Кыргызстанцы, с воинами других советских республик, упорно и мужественно защищали и Ленинград. В обороне осажденного города стойко сражались О.Жетикашкаев, М.Юнусалиев, А.Абдугапаров, Х.Калимов, Дж.Рустамов и многие другие воины-кыргызы. В письме на имя ЦК КП (б) Киргизии и Президиума Верховного Совета (апрель 1942 г.) командование Ленинградского фронта отмечало: “Бесстрашные сыны кыргызского народа плечом к плечу, нога в ногу со всеми сынами нашей великой Родины отважно сражаются в рядах Красной Армии и Флота, нанося сокрушительные удары гитлеровским полчищам. Славные дела кыргызов – бойцов Красной Армии войдут яркой страницей в истории Великой Отечественной войны с немецким фашизмом”.

6 августа 1942 года 11 бойцов 636-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии Воронежского фронта – русский Захарин, украинец Черновол, грузин Баниашвили и наш земляк ЧолпонбайТулебердиев и другие – переплыли реку Дон, но путь им преграждал дзот противника, находившийся на вершине Меловой сопки и простреливавшийся каждый метр местности. Ч.Тулебердиев, ползший впереди, забросил дзот гранатами. Но пулемет не прекращал вести огонь. В критический момент боя он достиг вершины ската, и бросившись к амбразуре, закрыл своим телом. Вражеский пулемет смолк. Бойцы прорвались в траншею и перебили засевших в дзоте гитлеровцев тем самым они обеспечили своему полку переправиться и занять насаленный пункт Селявина. Благодаря подвиги 11 бойцов последующем был освобожден Воронеж от захватчиков. За героизм и смелость проявленное при захвате стратегического пункта Ч.Тулебердиеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Через 8 месяцев - 27 февраля 1943 г. подвиг Ч. Тулебердиева повторил в районе деревни Плетень Псковской области при атаке батальона опорный пункт противника 19 летний А.Матросов. К сожалению, не имя Ч. Тулебердиева а имя А. Матросова повторившегося подвиг нашего земляка было использовано для прославления героизма советских солдат. Вследствие свыше трехсот человек совершили подобный героический поступок.

Наши воины-кыргызстанцы защищали также и Сталинград. Так, кыргызстанец - наводчик противотанкового орудие 60-го кавалерийского полка А.Титов вместе с группой кавалеристов совершив смелый рейд в тыл противника шесть суток вел бой с противником подбив один танк другого заставил повернуться вспять, а его товарищи истребили десятки гитлеровцев. За это героические поступки он награжден орденом Красной Звезды. А в сентябре 1943 года за мужество, проявленное при форсировании Днепра и закрепление плацдарма на западном берегу реки, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме него при форсировании Днепра за самоотверженность в боях на правобережных плацдармах семь воины-кыргызтанцы были удостоены звание Героя Советского Союза – А.Чортеков, Т.Жумабаев, П.Свечников, Х.Гадельшин, Г.Тихонов, Е.Мазков, М.Тешебаев.

Наводчик орудия сержант Дайыр Асанов в январе 1943 году под Сталинградом прямой наводкой подбил танк и вывел из строя минометную батарею, а спустя месяц он, при освобождении деревни Пятницкие, метким орудийным огнем уничтожил 8 танков, 6 бронемашин, много живой силы врага. Сержанту Даиру Асанову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В боях под Харьковым особенно отличился кыргызстанец командир стрелковой роты старший лейтенант В.Петрищев. Вот что писал впоследствии Маршал Советского Союза Г.К. Жуков: “Армия Степного фронта вплотную подошли к Харькову, завязав бой энергично действовал 53-я армия И.Манагарова... особенно ожесточенно бой развернулся за высоту 201.7, в районе Полезии, которую захватила сводная рота в составе 16 человек под командованием старшего лейтенанта В. Петрищева. Когда в живых осталось всего лишь 7 человек, В. Петрищев, обращаясь к бойцам, сказал: “Товарищи, будем стоять на высоте так, как стояли панфиловцы у Дубасекова. Умрем, но не отступим! И не отступили. Удержали высоты до подхода частей дивизии”. За проявленные мужество и героизм старшему лейтенанту В.Петрищеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Исключительную стойкость и мужество в боях на правом берегу Днестра в Молдавии проявил наводчик орудия 287-го гвардейского полка младший сержант К.Жаркынбаев. В течении дня 16 апреля 1944 г. он метким огнем из 45-мм пушки отразил три контратаки крупных сил противника. На орудие Жаркынбаева с воздуха наседало 30 штурмовиков, пытавшихся уничтожить его, несколько самоходных пушек и орудий держали его под обстрелом, немецкая пехота обошла со всех сторон, но Жаркынбаев не дрогнул и продолжал вести огонь в упор окружающей его пехоты – отразил 4-ю контратаку и нанес потери до 25 солдат убитыми и уничтожил 2 станковых пулемета, остальных своим огнем обратил в паническое бегство. У него кончились боеприпасы, но он не растерялся, добыл трофейный пулемет и отбил пятую контратаку противника, уничтожил при этом 12 солдат и удержал занимаемый рубеж. Родина высоко оценила боевые подвиги воина – кыргыза: К.Жаркымбаеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Славными боевыми делами прославилось наша землячка Е.Пасько. Летчица-штурман ночных бомбардировщиков с мая 1942 г. по сентябрь 1944 г. она совершила 780 ночных боевых вылетов на самолете ПО-2, сбросив на врага 93 тонны бомб нанося удары по аэродромам, артиллерийским точкам, складам, железнодорожным эшелонам противника и вызвала 109 очагов пожара на оккупированной гитлеровцами территории Северного Кавказа, Кубана, Таманского полуострова, Крыма, Белоруссии, Польши, уничтожила 6 складов с горючим и боеприпасами, много живой силы и боевой техники врага. 26 октября 1944 г. ей было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Еще один кыргызстанец, уроженец г.Фрунзе летчик-штурман Талгат Бегельдинов, замкомандира эскадрильи 144 гвардейского авиационного полка на самолете ИЛ-2 совершил 305 боевых вылетев, общей сложности более 500 часов, уничтожил - 21 танк, 5 самоходных артиллерийских установок, 7 самолета, 37 автомобилей с личным составом, 2 локомотива, 7 вагонов с войсками и техникой. За проявленной мужество и самоотверженности присвоено звание Героя Советского Союза дважды (1944 г. и 1945 г.).

В штурме Берлина активными боевыми действиями особенно отличились многие воины кыргызстанцы, служившие в 207-кыргызстанской стрелковой дивизии и 150-й стрелковой дивизии, водрузившего одним из первых (30 апреля) 1 мая 1945 года над рейхстагом знамя Победы, (до установление А.Берестом, М. Егоровым и М.Кантария знамя 150 стрелковой дивизии), капитан Б, Байбулатов, старший лейтенант А. Суйумбаев командир пулеметного расчета сержант Н. Оморов и гвардеец А. Исмаилов.

Кыргызстанцы бок о бок совместно с представителями всех народов Советского Союза, с честью выполняли интернациональную миссию, освобождая народы Европы от ига фашизма. Родина высоко оценила подвиги А.Оторбаева, В. Сухова, С. Садыкова и П. Колесникова в ходе боев с фашистскими войсками на территории Польши. Всем им было присвоено звание Героя Советского Союза.

Наши воины оказавшиеся в тылу врага, действовали и в отрядах партизанских движений Белоруссии, Украины, Ленинградской, Псковской и Смоленской областей. В партизанском соединении А.Грабчака на Украине были 24 национальностей Советского Союза, в их числе 17 кыргызов. В отрядах белорусских партизан героически сражались – А. Мурзакулов, С. Сарыбаев, Б. Узбеков, А. Адышев, Т. Артыкбаев, К.Букаев, А. Иманалиев и другие. Командующий партизанским соединением Сумской области дважды Герой Советского Союза С. Ковпак (Белоруссия) высоко оценил действие наших земляков “Среди наших бойцов были кыргызы- писал он, - это прекрасные джигиты, меткие стрелки... но память прочно сохранила образцы Д.Джабаева, уроженца села Джаны-Арык Прежавальского района и И.Бейшеналиева из села Сокулук”.

Кыргызстанцы вместе с другими советскими людьми активно участвовали в движении Сопротивлении в оккупированных гитлеровцами Западной Европы. Так, гарибальдийской партизанской дивизии в Альпах (Италия), были К.Марипов, Т.Кожомкулов из Сузакского района, Г.Ильин из Кантского района. Бывшая ученица школы №2 г. Фрунзе Н. Колбина и член кооператива “Интергельпо” Ф.Фукал являлись участниками движения Сопротивления в Чехословакии.

Высокую воинскую доблесть сыны Кыргызстана продемонстрировали и в боевых действиях Красной Армии на Дальном Востоке против милитаристской Японии.

Славные дела воинов - кыргызстанцев Красной Армии Советского Союза навечно вошли в истории Великой Отечественной войны. За проявленные стойкость, героизм, мужество и отвагу более 150 тыс. воинов Кыргызстана награждены орденами и медалями, из них 34 - кавалеры орденов Славы 3-х степеней, 74 - кыргызстанцам присвоено высокое звание Героя Советского Союза, один из них дважды.

Неоценимый вклад для победы над фашистские Германии внесли и труженики тыла Кыргызстана. С началом войны, как и другие республики Советского Союза Кыргызстан ускоренным темпом начал перестройку все отрасли народного хозяйства на военный лад. Все материальные, людские и финансовые ресурсы направлялись на нужды фронта, на достижение победы над врагом. Призыв “Все для фронта, все для победы” нашел живой отклик среди народных масс.

Существующие промышленное предприятия не только осваивали производство военной продукции, но и благодаря самоотверженному труду рабочих, инженеров, техников, ввод в действие перебазированных предприятий осуществлялись в кратчайшие сроки. Так, оборудование Бердянского (Украина) сель машзавода прибыло в г.Фрунзе в октябре 1941 года, а в ноябребыло установлено и введено действие 140 станков, а в конце декабря число их увеличились до 305 и сразу же начал давать продукцию для фронта.

Оборудование пяти обувных фабрик вывезенное с Украины и из Ростовской области, разместили в цехах Фрунзенский обувной фабрики, которая превратилось в крупное предприятия легкой промышленности республики. Монтаж оборудование и пуск трикотажной фабрики был завершен в течении месяца и к декабрю 1941 г. в полную мощь работало 40 машин. Швейная фабрика перебазированной из Харькова в середине декабря 1941 года к 10 январю 1942 г. она уже выпускала первую партию военного обмундирования. Оборудование шелкоткацкой фабрики, эвакуированной из г. Павловский Посад Московский области прибывший в середине января 1942 г. и размещенное цехах Ошской шелкомотальный фабрики уже в августе в полную мощь начал производить парашютный шелк.

Скоростными темпами были введены в феврале 1942 г. свинцово-цинковый рудник “Ак-Тюз”, в июне –Хайдарканский металлургический комбинат по производству ртути. В тот же год вступили в строй сахарный завод в Ново-Троицке, Фрунзенская пенько-джутовая фабрика, Пржевальский комбинат легкой промышленности, Джалал-Абадский витаминный завод.

В декабря 1942 г. был введен строй завод “Красный металлист” по производству ручных гранат для нужд фронта а в 1943 г. введены в действие химической завод по производству каустический и кальцинированный соды для предприятий цветной металлургии и сахарный и плодоконсервный заводы вТокмоке, Ошской и Джалал-Абадской комбинаты легкой промышленности. В заводе сельмаш им. М.В. Фрунзе был налажен производства миннотрального вооружение.

Всего за годы войны вступило в строй 38 крупных промышленных предприятий Союзного и республиканского значение и созданы новые отрасли промышленности: оборонная, ртутная, свинцовая, машиностроительная, шелкоткацкая, пенько-джутовая, спиртовая, фармацевтическая, витаминная. Расширились возможности: пищевкусовая, текстильная, металлообрабатывающая, швейная, кожевенно-обувная. Например: за годы войны было изготовлено 1.4 млн пар армейской обуви, около 500 тыс. м. шинельного сукна, 5.7 млн. швейных и 2.9 млн. трикотажных изделий, 1.7 млн мешков, 2.6 т. веревок, более 500 т. шпагата военного назначения, около 900 тыс. пар носков и чулков, 95 млн банок мясных консервов, 177 тыс.т сахара песка, свыше 300 тыс .пудов сухарей. Только одна Фрунзенская шорно-седельная фабрика поставила фронту 1.5 млн предметов вещевого довольствие – патронных сумок, кобур, седел, вьюков для миномётчиков, ремней, сбруи. Обмундирование изготовленные на швейной фабрике им. Осоавиахима, хватило для экипировки 49 дивизий Красной Армии.

Для решения топливно – энергетической проблемы, на каменноугольных рудниках был установлен повышенный суточный добычи топлива например, забойщик Янышев (Таш-Комур) изменив расположение шпуров, в 5 раз повысил свой план и 9 апреля 1942 г. он установил рекорд, выполнив план сменной добычи на 1050%. На - гора было выдано 236 т. угля вместо 22 т. по норме. Благодаря упорному труду горняков добыча угля в 1941-1945 гг.составил почти 7 млн т. что почти 1,5 млн т.больше, чем было добыто за мирное (1936-1949 гг.) пятилетие. Это дало возможность на всем протяжении войны бесперебойно снабжать топливом оборонную промышленность и железнодорожный транспорт республики, всей Средней Азии и Южного Казахстана.

Для удовлетворения вновь построенных и введенных в эксплуатации промышленных объектов электроэнергиями были построены и сданы в эксплуатации:

- в июне 1943 г. на западной ветке БЧКЛебединовский ГЭС с мощностью 4200 кВт.ч. В стройке этого объекта работали 1500 колхозников Фрунзенской, Ошской, Джалал-Абадской областей и 2000 тружеников г. Фрунзе.

- в средине 1943 г. сданы в эксплуатации ТЭЦ г. Фрунзе и Ошская ГЭС.

- в 1944 г.- 1945 г. сданы в эксплуатации Токмакский, Джалал-Абадский и Пржевальский ГЭС. С вводом в строй этих объектов выработка электроэнергии увеличилась с 51.6 млн.кВт.ч 1940 г. до 77.3 млн кВт.ч в 1945 г. Рост производства электроэнергии обеспечил ритмичную работу важнейших отраслей промышленности, выполнявших заказы фронта.

Ряды рабочих пополнялись за счет эвакуированного населения. Так, летом и осенью 1941 г. из оккупированных и прифронтовых районов, из Москвы и Ленинграда прибыло около 139 тыс. рабочих, колхозников и служащих. Помимо этогоКомитет по учету и распределению рабочую силу образованный 30 июня 1942 года направило на постоянную работу по март 1944 г. около 34 тыс. человек. Также в республике временно находились в эмиграции 20 тыс. граждан Польши.

Кроме того, с ноября 1942 г. по сентябрь 1942 г. Кыргызстан приютил из детских домов Ленинграда, Киева, Одессы, Феодосии, Херсона, Краснодарского края, Кабардино-Балкании около 3,5 тыс. детей.

Для тружеников деревни война стал особенно суровым испытанием так как, Советский Союз был лишен с Украины, Дона, Кубани. Где, там размещалось 47% посевных площадей и сосредоточивалось 45% поголовья скота. В таких условиях решающие значение в обеспечении страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем приобретал Поволжье, Урал, Сибирь, Средняя Азия. Исходя из этого колхозы и совхозы нашей республики военные годы начали увеличивать посевные площади, строит каналы, увеличивать поголовья скота. В 1942 г. посевные площади достиг 430,2 тыс. га против 154,2 тыс. га или на 56% больше, чем в 1940 г. В том же году Сооружение БЧК был завершен и колхозы, и совхозы Фрунзенской области получили возможность оросить дополнительно более 10 тыс. га целинных земель.

Крестьяне трудились невиданной силой. Например: звеньевая колхоза имени Калинина Сокулукского района З. Кайназарова начиная с 1941 г. по 1945 г. в среднем 1265 ц. в год собрала свеклы с га.. А Звеньевая колхоза им. III Калининского района Ш. Тезекбаева в 1944 г. вырастила и сдала по 1309 ц. сахарной свеклы с га. перекрыв все прежние мировые рекорды мастеров свекловичных полей. Чабанская бригада Курманалиева этого же колхоза в 1945 г. вырастила от 300 овцематок 450 ягнят. Чабан Кировского района Таласской области В.Джанузакова от 267 овцематок получила и сохранила 437 ягнят.

За годы войны наши колхозы и совхозы дали стране и фронту: (тыс.т). зерно -764.7, мясо - 82,7, картофель - 42,2, овощи - 27,9, шерсть - 9,8. Кроме того дали в кавалерии более 50 тыс. скакунов, из них 14 тыс. с полным комплектом сбруи.

Рабочие, колхозники и интеллигенция Кыргызстана укрепляли военную мощь страны не только самоотверженным трудом, чтобы приблизить час победы, но и они вносили в фонд обороны собственные деньги, облигации госзаймов, сдавали скот, мясо, зерно, и свои золотые украшения. Так, только к концу 1942 г. от трудящиеся республики поступило в этот фонд более 10 млн. руб, 38,9 кг золото и серебро, 11862 ц зерна, 2479 ц мясо, 1788 кг. масла. За два года (сентябрь 1941 г.- сентябрь1942 г.) поступило от населения и отправлено на фронт 555,6 тыс теплых вещей. Всего с началом войны по январь 1945 г.кыргызтанцы передали 186 млн. руб деньгами и 47 млн. руб облигациями госзаймов. На эти средства были построены целые колонны танков так необходимых для фронта.

Вместе с рабочими и колхозниками внесли свой вклад в разгром фашизма и интеллигенция республики. Около 16 тыс. работников научно-исследовательских учреждений, литературы и искусства, народного образования и здравоохранение ушли на фронт. В период 1941г. по 1944г. главным образом за счет эвакуированных ученых, у нас было организовано 321 геологическая экспедиция по разведке цветных и редких металлов, угля и нефти, черных металлов. В июле 1942 г. президент академии наук СССР В. Комаров писал, что в Кыргызстане «в самое последнее время развернута добыча таких стратегических металлов, как ртуть, сурьма, вольфрам и других»

Ученые лаборатории прикладной химии разработали технологию получения ланолина – смазочного продукта для оружейных и орудийных затворов. Важное значение имело разработанное Институтом эпидемиологии и микробиологии методика получение сыворотки и вакцины - борьбы с сыпным тифом и другими инфекционными заболеваниями.

В ноябре-декабре 1942 г. в Кыргызстан прибыло эвакуированное из Москвы биологическое отделение Академии наук СССР в составе 5 институтов и 235 научных сотрудников во главе с академиками А. Бахом и А. Борисяком и 4 членами-корреспондентами. Из-за ограниченности продовольственного снабжение население, недостаток белков и жиров необходимых нормальной жизнедеятельности организма велико было потребности витамина С (аскорбиновая кислота), предохраняющем от цинги. Прибывшие к нам ученые Института биологии и микробиологии под руководством академика А. Баха предложили способ получение витамина С из незрелого грецкого ореха. Для производства этого ценного витамина в г. Джалал-Абад был построен витаминный завод. Сырьевой базой стал Арсланбобский ореховый массив. 13 августа 1943 г. в г. Фрунзе открылся филиал Академии наук СССР. Его возглавил академик К.Скрябин.

В 1944 г. Институтом языка, литературы и истории в Москве был издан первый «Русско - кыргызскийсловарь» под редакцией К. Юдахина.

В Кыргызстан было эвакуировано 12 высших и средних специальных учебных заведений. Среди них: Ленинградский ветеринарный институт с 258 студентами, Николаевской кораблестроительный с 597 студентами разместились в Пржевальске, Ростовский государственный университет и учительский институт – в Оше, Ленинградский институт физической культуры им. Лесгафта и Харьковский институт инженеров коммунального хозяйства – во Фрунзе.

Большим вниманием были окружены раненные воины, семьи фронтовиков и инвалиды войны. Госпитальная сеть начала развертываться в октябре 1941 г; в республике функционировало 25 госпиталей, из них во Фрунзенской области 17, Ошской 4, Джалал-Абадской 4. Всего с 1 ноября по июль 1944 г. было принято для лечения около 38 тыс. раненных и больных, произведено более 14 тыс. операций. Из этого числа сохранено жизнь 99,1% воинов, из них почти 49% возвращено в строй. За самоотверженный труд высокими наградами Родины были присвоены 1837 передовикам труда – рабочим, колхозникам и представителям интеллигенции Кыргызстана.

В Великий Отечественной войне понесенные потери и материальный ущерб Советского Союза от немецко – фашистской агрессии ни с чем не сравнимы. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности. Они полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и поселков, лишив крова около 25 млн. человек, разрушили около 32 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, почти 40 тыс. больниц и поликлиник, более 1 тыс. музеев, библиотек, театров, 334 высших учебных заведений, 1520 школ. Фашисты уничтожили, отобрали или угнали в Германию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней, 27 млн. овец и коз. Самыми тяжелыми для страны последствиями Великой Отечественной войны явились общие людские потери (гражданского населения и военнослужащих) и они составило около 27 млн. человек (половина из них военные). На войне погибли 27 тыс. воины - кыргызы без учета других национальностей, отправленных на фронт.

Таким образом, Великая Отечественная Война была не только трагедией, но и величайшим триумфом народов Советского Союза. Люди на фронте и в тылу, превозмогая неимоверные трудности, терпя невиданные лишения, неся огромные жертвы, совершали не имеющие аналогов в истории ратные, трудовые, нравственные подвиги, превратившие трагедию в триумф, горечь поражений в радость победы а советские Вооруженные Силы, олицетворяющие братство народов СССР, нанесли сокрушительное поражение гитлеровской Германии и милитаристской Японии, одержали всемирно-историческую победу и победа была достигнута ценой огромных усилий и жертв всего советского народа сплотившегося для отпора врагу в единой боевой лагерь.

И Кыргызстан, как и другие республики Советского Союза внес огромную лепту в копилку общей победы.

Сегодня, отдавая дань и уважение подвигам наших отцов и дедов мы должны не только помнить и чтить их подвиги, но и:

- учиться любить и защищать свою родину, воспитывать молодого поколения в духе патриотизма и готовности их к защите Отечества, уважение к своей истории, к делам и традициям предшествующих поколений;

- сохранять и развивать лучших национально-исторических и боевых традиций;

- укреплять единства народов и развивать экономику страны также поддержать достаточного уровня оборонного потенциала республики;

- строить стабильной системы международных отношений и проводить балансированный внешний и внутренний политики с учетом национальных интересов государство;

- и никогда не забывать о неотвратимость расплаты за причиненные зло.

Исмаил Исаков,

экс-министр обороны КР.