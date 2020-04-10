Часто задаваемые вопросы: как получить гумпомощь от государства

1. Как можно получить гуманитарную помощь? Куда нужно обращаться?

Ответ: Нуждающиеся граждане могут получить помощь в виде продуктов питания следующим образом:

1). Позвонив с 09:00 до 18:00 часов в call-центр по горячей линии «1227» (звонок бесплатный).

2). Портал 1227tunduk.kg

3). Через Telegram-канал Народный штаб, «Биз барбыз!»;

4). Через мобильное приложение «Жардам берем»;

5). Через страницу в Facebook «Штаб Помощи».

6). Через WhatsApp 0558 52 60 01

Писать нужно:

а. Ф.И.О

б. (ИНН)

в. Номер мобильного телефона

г. Фактический адрес проживания с обязательным указанием области, района и города

д. Краткая информация о семье (количество членов семьи)

2. Есть ли определенные критерии, по которым семья и лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить гуманитарную помощь?

Ответ: Первоочередная помощь будет оказана следующим категориям лиц:

а). Лица, проживающие за чертой бедности включая:

- получателей ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей – “Үй-бүлөгө көмөк”;

- получателей ежемесячного социального пособия (ЛОВЗ, пожилые граждане, дети, потерявшие кормильца/кормильцев, не имеющие право на пенсионное обеспечение);

- пенсионеров, у которых размеры пенсии ниже стоимости основных продуктов питания;

- безработных граждан;

б). Занятые лица, которые при введении чрезвычайного положения/ситуации, остались без работы (временно высвобождаемые трудовые ресурсы).

3. Кто утверждает списки семей, которые могут рассчитывать на получение гуманитарной помощи?

Ответ: Списки семей, нуждающиеся в продуктовой помощи, подтверждаются по месту жительства органами местного самоуправления и управлениями труда и социального развития.

4. Какой продуктовый набор содержится в пакетах с гуманитарной помощью?

Ответ: Перечень основных продуктов питания первой необходимости: мука, сахар, чай, картофель, растительное масло, рис, гречка, макароны.

В продуктовые пакеты в основном входят мука, растительное масло, сахар, макароны.

Продуктовый пакет выдается нуждающейся семье в зависимости от количества членов семьи.

5. Как можно отслеживать рациональность расходования средств добровольных пожертвований?

Расходование средств, количество оказываемой помощи ежедневно публикуется на сайте www.help.covid.kg.

Кроме того, на сайте Министерства труда и социального развития КР доступна информация по поступлению денежных средств от юридических и физических лиц на депозитный счет и «Элсом» для приобретения продуктов питания, а также выделение денежных средств комиссией согласно заявке районным государственным администрациям и мэриям городов областного значения.

6. Почему сейчас речь идет об оказании помощи только жителям Бишкека и Чуйской области? А жители других регионов когда смогут рассчитывать на получение продуктов питания?

Ответ: На сегодняшний день вокруг города Бишкек и Чуйской области находятся 27 нелегальных новостроек (Саркофаг, скотомогильники, кладбища и городская свалка), также в городе Бишкек имеется 47 жилмассивов, а на территории Сокулукского и Аламудунского районов – 33 дач, где проживают граждане без прописки и соответственно не получают социальных выплат от государства, являются гражданами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

В связи с этим, комиссией было принято решение в первую очередь рассмотреть оказание продуктовой помощи городу Бишкек и Чуйской области.

Другие регионы также на сегодня нуждаются в продуктовой помощи, так как местные органы власти на дотации не имеют возможности обеспечить продуктами.

Так как сегодня в связи с ЧП не работают промышленные предприятия, торговые рынки, жители городов областного и районного значения нуждаются в продуктовой помощи. Их заявки на приобретение продуктов питания также могут быть рассмотрены комиссией.

На сегодняшний день заявки поступают со всех регионов Республики и вносятся в единую базу данных 1227. Система «Тундук», которая автоматически распределяет заявителей по областям. В свою очередь сформированные списки оперативно передаются Полномочным представителям Правительства в областях для оказания своевременной продуктовой помощи на местах.

7. Куда могут обращаться предприниматели или граждане, желающие оказать помощь?

Ответ: Штаб помощи призывает всех неравнодушных граждан внести свой посильный вклад в общее дело. Помощь принимается в виде продуктов питания и денежных средств.

Лицевой счет для перечисления денежных средств: 4402011103034541 (Министерство труда и социального развития КР – обеспечение уязвимых слоев населения продуктами первой необходимости), ИНН 01003199710041. Перевод финансовых средств на Элсом: 0990 603030 контакты ответственных лиц за прием заявок на предоставление помощи: Данияр Аманалиев - 0554-033-733 и Урмат Айталиев 0550 990 574.

8. Можно ли попросить помощь в виде лекарственных средств и другой необходимой продукции?

Ответ: Штаб Помощи оказывает помощь только в виде продуктов питания.

9. Правда ли, что обеспеченные семьи тоже получают помощь?

Ответ: По обращению гражданина (по телефону, через социальные сети, через письменную заявку в WhatsApp и систему «Тундук») невозможно определить его социальное положение, но когда волонтеры и лица, отвечающие за доставку продуктовых пакетов, приезжают по адресу, они правомочны принять решение на месте действительно ли нуждается эта семья в помощи. Так как, были случаи, когда по определенному адресу приезжали волонтеры и обнаруживали, что это вполне обеспеченная семья, которая проживает в особняке и имеет машины, но при этом просили помощь.

В связи с этим, было принято решение все заявки направлять районам через систему 1227. «Тундук» для подтверждения нуждаемости.

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