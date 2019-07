Борьба за инвестиции и серый импорт: отношения Кыргызстана и Китая

В июне параллельно саммиту ШОС в Бишкеке состоялась двусторонняя встреча лидеров Кыргызстана и Китая Сооронбая Жээнбекова и Си Цзиньпина. Сотрудничество центральноазиатской республики с Поднебесной в последние годы растет, но вопрос его эффективности остается открытым. О взаимной торговле и о том, как и в каких масштабах Китай инвестирует в экономику Кыргызстана, а также насколько выгодны Бишкеку продвигаемые Пекином проекты, читайте в статье кандидата политических наук, зав. сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Елены Кузьминой.



Для Кыргызстана Китай – один из важнейших экономических партнеров. В Кыргызстане действуют 397 китайских предприятий и еще 170 совместных кыргызско-китайских предприятий. Налоговые поступления от крупных предприятий с китайскими инвестициями за 2018 г. составили 3,8 млрд сомов (продемонстрировав рост на 20% по сравнению с 2017 г.). Однако в китайско-киргизском экономическом сотрудничестве есть свои подводные камни.

Колебания кыргызско-китайской торговли

Официальный китайский импорт растет значительными темпами и в сотни раз превышает кыргызский экспорт. Между тем, серый импорт из Китая в Кыргызстан и далее в Россию и соседние центральноазиатские страны можно высчитать из официальных китайских данных, представляемых в ВТО и ООН



Только в 2018 г. разница в значениях китайского импорта в республике по сравнению с кыргызскими данными составила $3666 млн. Такой большой поток серых товаров из КНР через киргизскую территорию оказывает давление на Россию и Казахстан, с которыми страна имеет общую таможенную территорию.



Столь значительный отрицательный баланс во взаимной торговле также негативно отражается и на развитии ряда отраслей киргизской экономики, закрепляя за ней ресурсный характер.



С 2010 г. с образованием Таможенного союза Беларуси Казахстана и России поток китайской текстильной и обувной продукции, а также товаров широкого потребления был переориентирован с Кыргызстана на Казахстан. Ситуация стала меняться со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС в середине 2015 г.: начался процесс возвращения китайских товарных потоков в республику. Импорт из Китая в Кыргызстан за 2014‑2018 гг. вырос на 16% и в 2018 г. составил 40% от всего киргизского импорта. Основные товары, поставляемые из Поднебесной, – готовая продукция: в первую очередь обувь и ткани и фурнитура для швейной промышленности. Также Китай поставляет некоторые виды машин и оборудования.



Кыргызстанский экспорт в Китай незначителен: в 2018 г. его объем составил $61,238 тыс. или 4% от всего экспорта из страны (Таб. 3). Но за 2014‑2018 гг. этот показатель вырос на 25%. Поставляются в основном сырье и продукция сельского хозяйства. Самые большие объемы продукции, поступающей в Китай из Кыргызстана, приходятся на руды и концентраты драгоценных металлов (золота).

Китайские инвестиции

Китай – крупнейший инвестор в кыргызстанскую экономику: в 2018 г. удельный вес Китая составил 43,1% от общего объема поступивших инвестиций и составил $245,6 млн. По данным Американского института предпринимательства (AEI), объем накопленных китайских инвестиций в Кыргызстан за 2005‑2018 гг. составил $4,73 млрд. Для небольшой по объемам кыргызстанской экономики это значительная сумма. Однако по данным пресс службы правительства Кыргызстана, китайские инвестиции в 2018 г. сократились на 19% по сравнению с предыдущим годом.



Основная масса вложений осуществляются лишь в несколько отраслей. Китайские инвестиции в киргизскую нефтегазовую отрасль на конец 2018 г. составили около $2,89 млрд. Например, компания «Zhungneng Co. Ltd» занимается разведкой нефтеносного участка в Баткенской области. Китайцы построили два нефтеперерабатывающих завода: в Токмоке и Кара-Балте («Джунда»). Годовая мощность их переработки составляет 400 тыс. и 800 тыс. тонн нефти соответственно. Правда, заводы до сих пор не загружены на полную мощность, т.к. Кыргызстан не имеет достаточных собственных ресурсов.



В 2019 г. начались подготовительные работы по прокладке газопровода через Алайский и Чон-Алайский районы Ошской области: решаются вопросы отвода и трансформации земельных участков вдоль трассы газопровода с выплатой компенсаций за пользование и покрытием упущенной выгоды сельскохозяйственного и лесного производства. Прокладкой кыргызской ветки магистрального газопровода Центральная Азия – Китай занимается SINO‑Pipeline International Company Limited. Этот газопровод должен сыграть, по мнению киргизских властей, важную роль для экономики страны: его обслуживание и возможное создание вдоль его трассы сопутствующих производств позволит увеличить число рабочих мест.



Однако опыт подобных китайских проектов в соседних странах говорит о том, что китайские специалисты сами обслуживают свои объекты и основной доход могут составить лишь средства за транзит и землепользование.



Другим направлением сотрудничества стала гидроэнергетика. Китай вложил в кыргызскую энергетику $2,89 млрд. Китайские инвесторы участвуют в проектах на каскаде Cарыджазских и Камбаратинских ГЭС, в возведении угольных теплоэлектростанций, в реконструкции Уч-Курганской ГЭС и ТЭЦ в Бишкеке.



Важное направление сотрудничества – это добыча золота. Одно из крупнейших месторождений Талды-Булак Левобережный (запасы золота оцениваются в 78 т) разрабатывает компания «Алтынкен», 60% акций которой принадлежит китайской компании Superb Pacific Limited, дочерней компании крупнейшего в Китае разработчика недр Zijin Mining. Общий объем китайских инвестиций в реализацию проекта превышает $200 млн.



Перспективным направлением сотрудничества стала прокладка и модернизация дорог в Кыргызстане. Кыргызстан – перевалочная база китайской торговли в Центральной Азии, и именно по этой причине наибольшую активность Китай проявляет в формировании современной логистической и транспортной инфраструктуры в республике. К 2019 г. Китай предоставил Кыргызстану кредитов на сумму около $1,69 млрд на транспортные проекты. Пекин уже реализовал такие крупные инфраструктурные проекты, как реабилитация автодороги Бишкек–Нарын–Торугарт, связывающей Кыргызстан с Китаем (общая сумма инвестиций – $600 млн) и строительство автодороги Север–Юг.



В январе 2016 г. в ходе визита занимавшего в то время пост кыргызстанского премьер-министра Темира Сариева в Китай были определены приоритеты двустороннего сотрудничества. Два из трех основных приоритетов были связаны с транспортной инфраструктурой: строительство железнодорожной магистрали Китай–Кыргызстан–Узбекистан (ККУЖД) и кольцевой автодороги вокруг озера Иссык-Куль. Если кольцевая дорога вокруг озера частично реабилитируется, то проект ККУЖД до сих пор не согласован.



Ранее Пекин представлял свою версию проекта строительства железной дороги с длиной кыргызстанского участка в 268 км, в то время как кыргызстанский проект был длиннее на 112 км. Кыргызстанская сторона объясняла это тем, что дорога будет огибать горы. Так не понадобится строить дополнительные туннели, что значительно сократит расходы. Второй китайский вариант строительства не устроил Бишкек шириной колеи железнодорожных путей, принятой в КНР (1435 мм), поскольку в Кыргызстане, как и в Узбекистане (третьем участнике проекта), используется колея шириной в 1520 мм.



Третьим приоритетом был обозначен перенос избыточных производственных мощностей из КНР в Кыргызстан. В 2016 г. в рамках развития Экономического пояса Шелкового пути Кыргызстан предложил перевезти из Китая избыточные предприятия, это около 40 проектов. Министерство экономики Кыргызстана предоставило список простаивающих предприятий, на базе которых могли бы быть запущены китайские производства. Это позволило бы Кыргызстану, с одной стороны, получить новые китайские инвестиции, а, с другой – сэкономить на строительстве производственной инфраструктуры. Конечно, перенос производств способствовал бы созданию новых рабочих мест, росту объема экспорта и увеличению налоговых поступлений в кыргызстанскую казну. Но пока ни одного решения не принято. Кыргызстанские эксперты высказывают полярные точки зрения по всем проектам.

Перспективы углубления сотрудничества

Ожидалось, что по итогам официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Бишкеке в июне 2019 г. будет подписан значительный объем новых контрактов. Были подписаны 19 документов, из них восемь в сфере экономики:



— Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту молочной продукции из КР в КНР;



— Протокол между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности и Главным таможенным управлением КНР по экспорту меда;



— Правка в подписанный в 2017 г. протокол между Главным управлением по контролю качества, инспекции и карантину КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР по экспорту черешни;



— Протокол между Главным таможенным управлением КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР о фитосанитарных требованиях для экспорта пшеничной муки из КР в КНР;



— План сотрудничества в сфере сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР на 2019‑2021 г.;



— Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики между ГСБЭП и Министерством общественной безопасности КНР;



— Меморандум о расширении торгово-экономического сотрудничества между Министерством экономики КР и Министерством коммерции КНР;



— Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению и защите инвестиций КР и Министерством коммерции КНР об учреждении рабочей группы по инвестиционному и промышленному сотрудничеству.



Большая часть подписанных документов регулирует отношения двух стран в сфере сельского хозяйства и АПК.



В рамках бизнес-форума «Кыргызстан – Китай» на полях официального визита были подписаны 24 документа более чем на $7 млрд. Можно выделить несколько основных направлений углубления сотрудничества:



— В переработке и добыче золота и драгоценных металлов (рамочное соглашение между Агентством по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) Кыргызстана, Daren Group, Lingbao Gold Group и Full Gold Mining о создании среднеазиатской биржи драгоценных металлов в Кыргызстане; рамочное соглашение между АПЗИ, Daren Group, Lingbao Gold Group и Full Gold Mining о строительстве завода по переработке золота с комплексным использованием экологической циркуляции; меморандум между АПЗИ и Промышленной компанией «Мега-инвест» о строительстве полиметаллического завода по плавке золота, серебра, меди и сурьмы в Кыргызстане);



— В транспортно-логистической сфере (соглашение между «Нур Строй Монтаж» и компанией One Lead One (HK) Trading Limited о строительстве торгово-логистического центра; меморандум о сотрудничестве между МСХППМ, пекинской научной сельскохозяйственной компанией «Шенгда Хуатай» и «Айкын Сейил» о создании торгово-логистического центра и др.);



— В сельском хозяйстве (рамочное соглашение между АПЗИ и Группой компаний провинции Цзянсу по международному технико-экономическому сотрудничеству о строительстве кыргызско-китайского агропромышленного комплекса; меморандум между АПЗИ и Агропромышленный центр торгово-производственной логистики «РУ И» о строительстве агропромышленного комплекса; меморандум между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации (МСХППМ) Кыргызстана и ООО «Бай-Доу-Цзя» о строительстве Кыргызско-Китайского демонстрационного парка сельскохозяйственной промышленности; меморандум между МСХППМ и «Централ Эйша Интернэшнл Девелопмент Компани» о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства);



— В финансовой и страховой сферах (соглашение между АПЗИ и Корпорацией международной торговли «Чжунъюань» о создании Центральноазиатской торговой биржи и блокчейн-биржи; меморандум между АПЗИ и компанией China Cultural Industry Investment Fund о создании Китайско-Кыргызского кооперативного инвестиционного фонда; соглашение между «Нур Строй Монтаж» и компанией One Lead One (HK) Trading Limited о создании кыргызско-китайской страховой компании);



— В горнодобыче (меморандум между АПЗИ и «Гансу Синмай Хуанджин ЛТД» о сотрудничестве в горнодобывающей отрасли);



— В нефтепереработке (соглашение между АПЗИ и ОсОО «Токмокский нефтеперерабатывающий завод» о модернизации НПЗ);



— В сфере строительства и производства стройматериалов (соглашение между АПЗИ и Ассоциацией строительных материалов провинции Гуандун об организации Центральноазиатской кантонской ярмарки; меморандум между АПЗИ и «Биримдик» о строительстве кирпичного завода);



— В промышленной сфере (рамочное соглашение между АПЗИ, Центральноазиатским логистическим центром FTZCOC и «Искра Азии» о продвижении и модернизации кыргызско-китайского промышленного парка сотрудничества свободной торговли «Искра Азии»; меморандум о сотрудничестве между «Дома-Ата» и China Cec Engineering Corporation; меморандум между АПЗИ, «Кыргыз Унаа Курулуш» и компанией Dongfeng Automobile Co LTD о строительстве завода по сборке электромобилей).



Вместе с тем необходимо отметить, что большинство подписанных на бизнес-форуме документов – это меморандумы и рамочные соглашения. Это означает, что предстоит дальнейшая юридическая и финансовая проработка данных проектов.



Возможно, документы, подписанные в июне 2019 г. в ходе официального визита китайского лидера в Бишкек и будут способствовать развитию двусторонних связей в сфере сельского хозяйства и увеличению экспорта киргизской сельхозпродукции в КНР, но на это потребуется немало времени и ресурсов.



"Евразия.Эксперт"

Елена Кузьмина, кандидат политических наук,

зав. сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН

Перевод: InoZpress