Европейский вектор – не наша стихия?

Объемы помощи для Кыргызстана, как и других стран региона, соответственно, мизерны в масштабах Евросоюза. Но несмотря на относительную маргинальность региона ЕС, в Европе считают необходимым скрупулезно анализировать достижения и недостатки своей деятельности, собрать и обобщить мнения наблюдателей из разных стран ЕС и ЦА прежде чем начать писать текст новой стратегии. А с нашей стороны ситуация выглядит несколько иначе.

Для Кыргызстана помощь Евросоюза далеко не мизерная. За период 2014-2020 гг ЕС выделил для Кыргызстана по направлениям “верховенство закона”, “образование” и “развитие сельских районов” 184 миллиона евро, т.е., более двух миллионов евро на каждый месяц. Тем не менее, в Кыргызстане отношения с таким весомым внешним партнером фактически лежат на не более чем одной штатной единице в структуре МИДе. Для общественности остается неизвестным, кто и как определяет в Кыргызстане те сферы, где требуется помощь от ЕС? Кто и как оценивает эффективность сотрудничества Кыргызстана с ЕС? И не совсем понятно, каким образом общественность может оценить и влиять на деятельность правительства по вопросам отношений с ЕС?

Итак, в 2019 году Европейский Союз планирует принять новую стратегию по Центральной Азии. В целях оценки деятельности Европейского Союза в рамках предыдущей стратегии (от 2007 года) и также выработки рекомендаций для новой стратегии, за последние два-три года были проведены многочисленные круглые столы и конференции, опубликованы множество аналитических материалов. Хотя данные мероприятия проводятся по инициативе соответствующих структур ЕС в Брюсселе и независимых европейских исследовательских центров и институтов, к работе привлекаются аналитики и эксперты не только Евросоюза но и из стран Центральной Азии. На фоне этой активной деятельности остро вырисовывается отсутствие какой-либо деятельности в самих странах Центральной Азии по выработке своей стратегии по сотрудничеству с Европейским союзом. Внешняя политика в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, остается пассивной, закрытой и реактивной, и соответственно, слабой в продвижении национальных интересов.

Стратегия Европейского союза по Центральной Азии определяет главные параметры будущего сотрудничества ЕС со странами ЦА. В нынешней Стратегии, принятой в 2007 году, “стабильность и безопасность” были выведены как центральные цели Евросоюза в нашем регионе, подкрепленные приоритетами в направлениях развития верховенства закона, сферы образования, торговли, энергетических и транспортных связей и так далее. Для таких стран, как Таджикистан и Кыргызстан, Стратегия ЕС по сути означала и будет означать, рабочую карту по оказанию помощи странам региона в решении насущных проблем.

Можно радоваться или стыдиться, увидев мусорные баки в столице Кыргызстана с наклейкой “помощь Евросоюза”, но нужно знать, что это лишь частичка той помощи, что Кыргызстан получает от Евросоюза уже много лет.

Закрытость правительства Кыргызстана в вопросах внешней политики — это прежде всего вопрос ответственности властей перед своим народом. Национальные интересы государства не рождаются в узких кабинетах. Они там могут оформляться, но рождаться они должны в процессе постоянного и открытого диалога избранных лидеров страны и их назначенцев с широкими слоями общественности, в атмосфере прозрачности и открытости к конструктивной критике. Дебаты о “долговой дипломатии” сильных и богатых стран, а также разговоры о коррумпированности властей в процессе выбивания внешних кредитов в лишний раз подчеркивает возможные последствия закрытости и непрозрачности внешней политики.

Пассивность правительства Кыргызстана в вопросах внешней политики — это также вопрос отказа от своей роли и своего влияния в определении природы отношений с внешними игроками. Политики и аналитики в Брюсселе, Вене или Варшаве могут иметь свои мысли о том, как именно ЕС должен помогать Кыргызстану, но эти мысли должны превратиться в политику и стратегию только в результате соприкосновения с выверенной, общественно-легитимной стратегией по этим же вопросам в самом Бишкеке. Но, к сожалению, никаких общественных обсуждений о том, как Кыргызстану строить отношения с внешним миром, не наблюдается.

Объяснений закрытости и пассивности властей по внешней политике можно найти множество, будь это предпосылки исторического, политического, организационно-культурного или личностного происхождения. Но они никак не освобождают нас от необходимости изменить ситуацию. Как страна, сильно зависящая от внешней среды, Кыргызстан обязан иметь ясную стратегию действий по всем направлениям внешней политики. Вопрос не в том, что нужен текст, называемый стратегией, который может валяться в подразделах вебсайтов определенных госучреждений. Стратегия нужна как а) инструмент подотчетности государственных органов перед народом и перед друг другом, и б) ключевой элемент постоянного диалога государственных органов с экспертным, научным и, в целом, гражданским, сообществом.

Проблему описать всегда проще и быстрее, чем решить. Международным организация, работающим с различными госорганами над улучшением governance и public policy необходимо целенаправленно прививать культуру открытого и широкого обсуждения вопросов, касающихся конкретных действий властей по конкретным политическим направлениям, включая внешнюю политику. Тесная работа госорганов с независимыми исследовательскими институтами, СМИ и другими участниками гражданского общества должна стать одним из пререквизитов для сотрудничества доноров по вопросам госуправления.

В свою очередь, государственные органы, включая парламентские комитеты, и институты гражданского общества, научно-аналитической общественности должны активно вовлекать друг друга в открытое и публичное обсуждение актуальных вопросов, в том числе по внешней политике. И тем и другим важно понять, что “вибрирующий” фейсбук и большое количество газет и “новостных” сайтов не заменяют процесс глубокого, разностороннего и постоянного анализа проблем политики и дебатов о достоинствах тех или иных решений.

Кенжебек Таиров

Источник - Elgezit.kg