«Китайская головоломка»: новый взгляд

В нашем случае такой сосед — это КНР, потенциальная сверхдержава, являющаяся первой в мире по ВВП ППС, и от торговли с которой зависит (в большей или меньшей степени) большинство стран на Земле. Даже Соединенные Штаты, пока еще лидер мировой экономики, сами инициировавшие торговую войну с Китаем, несут нынче огромные потери.

Отношения, связывающие Китай и Кыргызстан, продолжаются на протяжении больше двух тысячелетий. Кыргызстан, по правде, всегда получал выгоду от своего географического соседства с Китаем и больше всего это проявилось во время Великого Шелкового пути. На протяжении тысячелетия он приносил выгоду нашему народу, непосредственно обеспечивая наших предков выходом во внешний мир.

Да, Китай всегда был державой на мировой арене, но сегодняшний Китай — это новый феномен. Это страна, достигшая пика своего исторического развития, которому еще нет конца, это страна, сформировавшая новую полярность в мировом разделении сил. В чем отличие Китайской цивилизации от других? Сколько бы мы не исходили от real politics и не связывали все происходящее с ним, нужно также учитывать культуру, традиции, принципы и обычаи страны, а для Китая такие вещи особенно принципиальны.

В своем сотрудничестве с любыми странами они всегда обеспечивают взаимовыгодность (win-win), оттого все страны и стремятся укреплять партнерство с ними. Хорошие они или плохие, китайцы, но они честны и выполняют свои обещания, и не терпят обратного отношения к ним. Потому отношения с ними очень просто испортить. Это как раз то, к чему мы идем, ибо все волнения и митинги, которые у нас происходят, вызывают опасения у осторожно за всем наблюдающего Китая.

Понятно, что нашему соседу не могут понравиться взрыв у Китайского посольства в КР, беспорядки на заводах китайских инвесторов (Тогуз-Торо), митинги, общественные настроения, и даже случаи обмана китайских инвесторов, коррупционные схемы.

Ясно одно — все это вызвано краткосрочными интересами определенных групп людей, а интересы государства и всего народа, нашего настоящего и будущего могут быть совсем другими.

Очевидно, что последние акции на площади состоялись не сами по себе, какой-то драйвер для всего этого должен был быть. Людей, вышедших на последний митинг, обвинять нельзя, и даже наоборот, возможно их можно назвать в какой-то степени “патриотами”, которые просто были наивно обмануты совершенно ложными идеями. Теми, кто умело возложил все острые социальные проблемы в стране на Китай, теми, которым наплевать на интересы страны. Какие акторы за этим могут стоять? Первое, что приходит на ум — это действительно могло быть вызвано «внутренними» силами.

Отсюда возможны два варианта: либо это политический мотив, и основные оппоненты вываливают еще больше проблем на нынешнюю государственную власть; либо это на самом деле внутреннее недовольство, консолидированное какими-либо общественными формированиями, или религиозно-радикальными подпольными группировками.

В любом случае, известные нам их требования можно назвать не совсем оправданными, язык статистики говорит о другом:

— разрешение на право осуществления трудовой деятельности в КР за 2018 год получили 9670 представителей КНР, что на 2000 меньше чем в 2017;

— в 2018 в КР прибыло 35215 граждан КНР, в то же время выехало из страны 34436, т.е. существенная часть приезжает на краткосрочный период с туристическими или деловыми целями;

— с 2010 по 2018 годы всего 60 граждан Кыргызстана вступили официально в брак с гражданами КНР. За период с 2010 по 2018 годы 268 граждан КНР получили гражданство КР, из которых 171 -этнические кыргызы.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков недавно по этому поводу сказал “Не знаю, какие могут быть внешние силы, но какие это внутренние силы, мы знаем”. Его слова, помимо подтверждения вмешательства внутренних сил, не отрицают возможности вмешательства внешних сил.

На данном этапе пока еще сложно сказать, кто из внешних акторов может быть замешан во всем этом — слишком здесь много противоречий.

Темпы развития Китая, его амбиции, экспансия, политика которую они ведут на мировой арене, не могли не повлиять на общемировую тенденцию по формированию антикитайских настроений. Даже международные институты часто высказывают свои опасения по отношению к Китаю. Помимо этого, на сегодняшний день наблюдается рост антииммигрантской ксенофобии, и это заметно сейчас даже в странах Европы и США. Поэтому то, что происходит у нас, может быть и частью общемирового недовольства по отношению как к Китаю, так и к иммиграционной проблематике.

Второе — это возможное вмешательство третьих лиц. Как государств, так и отдельных лиц в этих государствах. У такой страны, как Китай, очень много врагов и оппонентов, и здесь Кыргызстан мог использоваться как один из инструментов давления на него. Например, как мы уже сказали, США сегодня ведут гибридную войну с Китаем и для них выгодны любые антикитайские настроения. Помимо этого, в этом могут быть замешаны силы, отстаивающие права этнических или религиозных групп в Китае, отслеживающие ситуацию в китайских лагерях.

Кыргызстан, как известно, в свое время выдавал налево и направо лицензии на месторождения, инвесторы с КНР среагировали моментально и выкупили их большую часть. Многие тоже хотели бы, но самые «лакомые» месторождения уже никому не достанутся. Например, арабским инвесторам, проявляющим тоже активность, но явно запоздавшим уже. Уход китайского бизнеса из КР мог бы для них изменить ситуацию?

Третье. У нас с Китаем реализовывается и планируется реализовать достаточно много крупномасштабных проектов. Например, в рамках стратегии “Один пояс — Один путь” планируется постройка газопровода и железнодорожного пути Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Однако, проблема в том, что есть еще несколько возможных вариантов маршрута трассы, и свой взгляд на это может быть и у Казахстана.

И последнее. В 2016 на должность главы парткома КПК Синьцзяня был назначен Чэнь Цюаньго — “Железный Чэнь”, который ранее занимал ту же самую должность в Тибете. Там он был успешен в использовании “воспитательных” лагерей по отношению к тибетцам, и отсюда связывается логическая цепочка о цели его назначения в Синьцзяне. Возможно, Китай таким способом хочет поставить заслон радикализации и сепаратизму. Но группировки типа Исламское Движение Восточного Туркестана от этого только еще сильнее активизировались. Поэтому не факт, что они не замешаны в распространении антикитайской информации в социальных сетях, ведь все митингующие признали, что были приглашены через whatsapp.

Власти не смогли выявить распространителей такой дезинформирующей население информации, компетентным органам не удалось обнаружить тех, кто стоит за провокацией в социальных сетях и мессенджерах.

Тем не менее, здоровая часть общества ждет, что все-таки будут приняты все меры, и во многом искусственно раздутая тема о том, что Китай «угрожает нашей независимости», не станет повесткой дня уже других, весенних митингов.

Элимбек Капашов

Источник - Elgezit.kg