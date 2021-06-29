Новый состав ЦИК. В «Ата Мекене» и «Кыргызстане» появились еще кандидатуры

На днях Жогорку Кенеш изберет новый состав ЦИК.

Согласно закону Центризбирком состоит из 12 членов, шесть из которых выдвигает президент, шесть — парламентские фракции. При этом одну треть должны составлять женщины. По фракциям распределения нет. Для избрания по квоте главы государства будут предложены трое мужчин и три женщины, среди последних — нынешняя председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

СДПК выдвинула экс-нардепа и бывшего полпреда Иссык-Кульской области Узарбека Жылкыбаева. «Республика — Ата Журт» поддерживает председателя Бишкекской ТИК Кайрата Маматова и нардепа Таабылды Тиллаева.

«Кыргызстан» предложила две кандидатуры — члена ЦИК Акылбека Эшимова и экс-нардепа от этой же фракции Чолпон Эсенаманову. В 2016 году ее исключили из этой фракции вопреки ее желанию. Она подала в суд и проиграла.

Фракция «Онугуу-Прогресс» выдвинула своего однопартийца Тынчтыка Шайназарова. От «Бир Бола» идет Абдыжапар Бекматов, сейчас он замглавы ЦИК. За «Ата Мекеном» закрепились экс-директор «Кыргызпочтасы» Марс Наспеков и бывший председатель Счетной палаты Искендер Гайпкулов.

Срок полномочий действующего состава ЦИК истек 25 июня. Однако ранее сообщалось, что члены ЦИК будут исполнять свои обязанности до завершения выборов нового состава.



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