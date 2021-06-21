Судимость, возраст и другие причины. Почему отказали кандидатам в регистрации?

На повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша 18 политических партий выдвинули 1 371 кандидата.
Об этом Kaktus.media сообщили в ТИК Бишкека.
В итоге после проверки были зарегистрированы 1 258 кандидатов.
По различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации.
"Проверка шла долго, и кандидатам отказали в регистрации по разным причинам. В основном, это отсутствие документов, судимость и несоответствие с требованием по выдвижению", - рассказал глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов.
К началу агитационной кампании на повторных выборах депутатов БГК в столице Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов следующих политических партий:
"Эмгек Партиясы".
"Онугуу-Прогресс".
"Демократическая партия "Туран".
"Биздин Эл".
"Замандаш".
"Демократическая партия "Столица".
"Партия зеленых Кыргызстана".
"Ынтымак".
"Биздин Кыргызстан".
"Социал-демократы".
"Реформа".
"Социально-политическая партия "Сила в единстве".
"Келечек-Будущее".
"Ата-Журт Кыргызстан".
"Ишеним".
"Жаны-Мезгил".
"Улуу-Журт".
"Айкол Кыргызстан".
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