Судимость, возраст и другие причины. Почему отказали кандидатам в регистрации?

На повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша 18 политических партий выдвинули 1 371 кандидата.

Об этом Kaktus.media сообщили в ТИК Бишкека.

В итоге после проверки были зарегистрированы 1 258 кандидатов.

По различным причинам 113 кандидатам было отказано в регистрации.

"Проверка шла долго, и кандидатам отказали в регистрации по разным причинам. В основном, это отсутствие документов, судимость и несоответствие с требованием по выдвижению", - рассказал глава ТИК Бишкека Кайрат Маматов.

К началу агитационной кампании на повторных выборах депутатов БГК в столице Бишкекская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов следующих политических партий:

"Эмгек Партиясы".

"Онугуу-Прогресс".

"Демократическая партия "Туран".

"Биздин Эл".

"Замандаш".

"Демократическая партия "Столица".

"Партия зеленых Кыргызстана".

"Ынтымак".

"Биздин Кыргызстан".

"Социал-демократы".

"Реформа".

"Социально-политическая партия "Сила в единстве".

"Келечек-Будущее".

"Ата-Журт Кыргызстан".

"Ишеним".

"Жаны-Мезгил".

"Улуу-Журт".

"Айкол Кыргызстан".



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