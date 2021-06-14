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Выборы 2021
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Завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей 

Бишкек, "Саясат. kg". В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий.

13 июня 2021 года, согласно Календарному плану по подготовке и проведению повторных выборов депутатов  Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей, назначенных на 11 июля 2021 года, завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:

1. Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";
2. Политическая партия "Эмгек";
3. Политическая партия Демократическая партия "Туран";
4. Политическая партия "Келечек-Будущее";
5. Политическая партия "Реформа";
6. Политическая партия «Онугуу-Прогресс»;
7. Политическая партия "Биздин Кыргызстан";
8. Политическая партия "Биздин Эл";
9. Политическая партия Демократическая партия "Столица";
10. Политическая партия"Замандаш";
11. Политическая партия"Ынтымак";
12. Политическая партия "Социально-политическая партия" "Сила в единстве";
13. Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил";
14. Политическая партия «Социал-демократы»;
15. Политическая партия «Ишеним»;
16. Политическая партия "Улуу-Журт";
17. Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана"

В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 политических партий:

1. Политическая партия  «Ынтымак»;
2. Политическая партия  «Улуу Журт»;
3. Политическая партия  «Бир бол»;
4. Политическая партия  «Биздин Кыргызстан»;
5. Политическая партия  «Бутун Кыргызстан»;
6. Политическая партия  «Ата-Журт Кыргызстан»;
7. Политическая партия  «Улуттар биримдиги»;
8. Политическая партия  «Келечек-Будущее»;
9. Политическая партия «Нур».

В Токмокскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 6 политических партий:

1. Политическая партия  «Эл биримдиги»;
2. Политическая партия  «Бирге-Вместе»;
3. Политическая партия  «Эмгек»;
4. Политическая партия  «Патриот ынтымагы»;
5. Политическая партия  «Асыл Мурас жаштары»;
6. Политическая партия  Ата-Журт Кыргызстан»;

Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» намерена принять участие на выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов 5 партий («Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Эмгек»).

Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:

«Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы», «Замандаш», ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл», Демократическая партия «Туран», «Партия Зеленых Кыргызстана», Социально-политическая партия «Сила в единстве», «Реформа», Демократическая партия «Столица», «Ишеним», «Бир бол»; «Бутун Кыргызстан»; «Улуттар биримдиги», «Эл биримдиги», «Асыл Мурас жаштар»,  «Бирге-Вместе»,  «Патриот ынтымагы», "Нур".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Указанная проверка осуществляется, в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Информационный отдел ЦИК КР 

 

 

           