Завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей

Бишкек, "Саясат. kg". В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий.

13 июня 2021 года, согласно Календарному плану по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей, назначенных на 11 июля 2021 года, завершился этап выдвижения списков кандидатов от политических партий для участия на повторных выборах депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

В Бишкекскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 17 партий:

1. Политическая партия "Ата-Журт Кыргызстан";

2. Политическая партия "Эмгек";

3. Политическая партия Демократическая партия "Туран";

4. Политическая партия "Келечек-Будущее";

5. Политическая партия "Реформа";

6. Политическая партия «Онугуу-Прогресс»;

7. Политическая партия "Биздин Кыргызстан";

8. Политическая партия "Биздин Эл";

9. Политическая партия Демократическая партия "Столица";

10. Политическая партия"Замандаш";

11. Политическая партия"Ынтымак";

12. Политическая партия "Социально-политическая партия" "Сила в единстве";

13. Политическая партия мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы "Жаны-Мезгил";

14. Политическая партия «Социал-демократы»;

15. Политическая партия «Ишеним»;

16. Политическая партия "Улуу-Журт";

17. Политическая партия "Партия Зеленых Кыргызстана"

В Ошскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 9 политических партий:

1. Политическая партия «Ынтымак»;

2. Политическая партия «Улуу Журт»;

3. Политическая партия «Бир бол»;

4. Политическая партия «Биздин Кыргызстан»;

5. Политическая партия «Бутун Кыргызстан»;

6. Политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан»;

7. Политическая партия «Улуттар биримдиги»;

8. Политическая партия «Келечек-Будущее»;

9. Политическая партия «Нур».

В Токмокскую территориальную избирательную комиссию списки кандидатов на регистрацию подали 6 политических партий:

1. Политическая партия «Эл биримдиги»;

2. Политическая партия «Бирге-Вместе»;

3. Политическая партия «Эмгек»;

4. Политическая партия «Патриот ынтымагы»;

5. Политическая партия «Асыл Мурас жаштары»;

6. Политическая партия Ата-Журт Кыргызстан»;

Всего на повторных выборах намерены принять участие 25 политических партий.

Политическая партия «Ата-Журт Кыргызстан» намерена принять участие на выборах в трех городах.

В двух городах выдвинули списки кандидатов 5 партий («Келечек-Будущее», «Биздин Кыргызстан», «Ынтымак», «Улуу-Журт», «Эмгек»).

Другие партии подали списки кандидатов в один из городов:

«Онугуу-Прогресс», «Социал-демократы», «Замандаш», ПП мигрантов, застройщиков и центра аграрной реформы «Жаны-Мезгил», «Биздин эл», Демократическая партия «Туран», «Партия Зеленых Кыргызстана», Социально-политическая партия «Сила в единстве», «Реформа», Демократическая партия «Столица», «Ишеним», «Бир бол»; «Бутун Кыргызстан»; «Улуттар биримдиги», «Эл биримдиги», «Асыл Мурас жаштар», «Бирге-Вместе», «Патриот ынтымагы», "Нур".

В соответствии с частью 4 статьи 53 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» соответствующая территориальная избирательная комиссия в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям закона и принимает решение о регистрации списка кандидатов либо выносит мотивированное решение об отказе в этом. Указанная проверка осуществляется, в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия «Тундук».

При этом если избирательная комиссия обнаружила несоответствия в документах, которые являются препятствием для регистрации списка кандидатов, в течение 24 часов после получения документов избирательная комиссия обязана уведомить политическую партию о данных несоответствиях. Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента получения уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую территориальную избирательную комиссию.

Информационный отдел ЦИК КР