Феномен Жапарова

Бишкек, "Саясат. kg". Причины возникновения феномена Жапарова нужно искать в новейшей истории Кыргызстана.

Этот выражение уже стало общепризнанным термином. Многие задаются вопросом Who is Mr. Zhaparov? Каким образом этот неизвестный широкой публике политик стал исполняющим обязанности руководителя страны? И сегодня он уверено идет на выборы президента и скорее всего победит в них с разгромным счетом. Вероятно, что Садыр Жапаров будет определять вектор развития Кыргызстана на ближайшие несколько лет.

Принесли к власти на руках

Причины возникновения феномена Жапарова нужно искать в новейшей истории Кыргызстана. И в первую очередь в истории становления Садыра Жапарова как политика. Он стал значимой фигурой благодаря своей борьбе с режимом. Но это предмет изучения биографии Жапарова.

Но как человек сидевший в тюрьме мог в одночасье стать исполняющим обязанности президента и премьер-министром? Нужно сказать, что основным фактором карьерного взлета Жапарова стали выборы в Жогорку Кенеш 2020 года, результаты которых отменили.

Нужно сказать, что во время предвыборной кампании по соцопросам партия «Мекенчил» созданная Камчибеком Ташиевым и Садыром Жапаровым находился в группе лидеров. Хотя многие аналитики не ожидали, что партийное объединение Ташиева-Жапарова сможет пройти в парламент.

Перед выборами было понятно, что избиратель хочет обновления политической элиты. Этот тренд был подхвачен партиями: в первые десятки списков была включена молодежь. В партии «Мекенчил» самый молодой кандидат в первой «десятке» перешагнул 43-летний рубеж.

На избирательную кампанию партия не транжирила средства. В основном партия сосредоточилась на работе в социальных сетях и в группах в мессенджерах. За эти годы политик Садыр Жапаров сформировал в Интернете реальные группы поддержки.

Лидерские места заняли партии, которых потом обвинили в подкупе избирателей. Вопреки прогнозам «Мекенчил» набрал по стране около 135 тысяч голосов и прошел в парламент.

Далее произошли беспорядки, в результате которых Дом правительства был захвачен митингующими. Большинство оппозиционных партий и групп политиков начали торги между собой за пост премьер-министра.

Сторонники Жапарова-Ташиева оказались самыми преданными и активными. Первая попытка Садыра Жапарова утвердиться в качестве премьер-министра через собрание депутатов в гостинице «Достук» была неудачной. По словам Садыра Жапарова это были политические игры элиты.

Ташиев с Жапаровым провели переговоры почти со всеми политическими группами. Результатом переговоров стало заседание депутатов в государственной резиденции при наличии кворума и легитимация Садыра Жапарова в должности премьер-министра.

Затем Жапаров добился того, чтобы президент Сооронбая Жээнбекова, подал в отставку. В результате Садыр Жапаров сосредоточил в своих руках всю полноту власти, совместив пост и премьера и президента. Камчибек Ташиев стал главой ГКНБ.

Сегодня Жапаров участвует в выборах президента. И во время предвыборной гонке стало понятно вся масштабность поддержки его народных масс.

Жапаров - новое лицо кыргызской политики

По словам политолога Марса Сариева феномен Жапарова объясняется тем, что он является новым лицом в политике.

«За 30 лет светская элита полностью дискредитировала себя. Огромная популярность религиозной элиты, пример шейха Чубак Ажы это доказывает. Был вакуум и ислам начал его заполнять. Арабские страны стали давать деньги. На местах стали решать муллы отодвинув традиционные инструменты власти. В свою очередь Западу не удалось убрать советское прошлое. У руля стаяла бывшая номенклатура: партийная, комсомольская, хозяйственная. И советский менталитет за 60 лет не исчез. И миллиарды долларов во время Акаева, которые должны пойти на переформатирование общества рассосались», - говорит он.

При полной дискредитации элиты и появляется Садыр Жапаров, считает эксперт. «На него играла его судьба, история его семьи и так далее. Люди ждут Робин Гуда, Манаса, который спасет страну. Все регионы за Садыра Жапарова. В случае Садыра нет традиционного регионального конфликта. Сегодня в мире востребованы именно народные лидеры, которые успешно выполняют свою роль. Сейчас элита страны в растерянности, замерла и все ждут торгов с Жапаровым. Ему противостоит лишь гражданское общество НПО выращенное на западных грантах», - говорит политолог.

Как говорит политолог Марат Казакбаев, в представлении людей, особенно, в регионах, Жапаров является политиком нового склада мышления, пережившего тюрьму, политические гонения, открыто говорившего обо всех изъянах в стране.

«Всем ясно, что народ не поверит, что каким-то образом он связан с криминалом. Это цель бывших и нынешних политиков, чтобы вычеркнуть Жапарова раз и навсегда из общественно политической жизни. А ведь он пострадал только за интересы народа», - говорит он.

Как говорит эксперт, власти всегда видели и ощущали народную поддержку Садыра Жапарова и было ясно, что сам народ рано или поздно добьётся его освобождения. «И когда этот день пришёл, многим стало понятно, что только такой человек как Жапаров способен решить проблемы страны. В понимании сторонников Жапарова, он становится тем рубежом, после которого, уже навсегда может прийти полная апатия, неверие в процветание нашей страны. Поэтому, собственно, поддержка Жапарова становится как акт веры», - добавил политолог.

«И это, безусловно, всеми фибрами своего сознания, ощущают все его оппоненты, особенно, в преддверии президентских выборов, прекрасно осознавая реальную народную поддержку его кандидатуры, пытаясь разыгрывать различные способы по его дискредитации, при этом, не задаваясь вопросом, а верит ли их измышлениям рядовые избиратели?», - задается вопросом Казакбаев.

В социальных сетях насчет феномена Жапарова царят разные мнения. Кто-то говорит, что это просто «образ политического мученика, сострадание к нему в связи с потерей близких людей, когда он сидел в тюрьме и еще национализм».

Другой пользователей говорит, что Жапаров всегда поднимал страновые проблемы. «Во время Ошских событий, когда Отунбаева умаляла Путина "вести войска" он с первых дней находился в рядах кто наводил порядок и мир. Был одним из главных политических оппонентов Атамбаева и Текебаева которые под предлогом парламентского правления на самом деле в Кыргызстане установили суперпрезидентское правление».

«Жапаров единственный который не дискредитировал себя в глазах существенной по численности группы населения. Никакого другого феномена нет. Его появление и все события - результаты коррупции и катастрофических ошибок в управлении», - пишет другой гражданин.

Кто-то говорит, что популярность объясняется ординарными причинами: «Потому что его сторонниками работы по его популяризации среди населения не останавливались ни на минуту. О нем говорили всегда и везде, а не так как некоторые депутаты появлялся раз в 5 лет».

«И вообще Садыр Жапаров в интервью сказал, что все аккаунты в соцсетях ведёт сам, пишет сам, постит сам, активно с 2010 года. Там и набрал себе фанатов. Аккаунты в соцсетях - это прямой разговор с людьми, доверительный. Вот как сегодня завоёвываются голоса и симпатии», - вторит дока из народа.

Подводя итоги можно сказать, что Садыра Жапарова на этот пост привели широкие массы народа. Причем его сторонниками являются жители всех регионов страны.

Садыр Жапаров стал для многих кыргызстанцев воплощением образа современного Робин Гуда, который восстановит справедливость и накажет всех коррупционеров. Получается, он свой в доску парень из народа, не любящий галстуков, говорящий простым и понятным языком, пострадавший от власти. Этот образ сегодня стал более востребованным, чем образ интеллектуала.

Также, нужно сказать, что одним из главных информационных ресурсов становятся социальные сети. Это доказывает и события в Белоруссии, когда традиционные и очень сильные СМИ проиграли битву за население обычному телеграм каналу Nexta.

Исполнитель: Информационно-аналитический портал “Саясат.kg”; адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 1/2. Заказчик: Тологонова Аида Бейшеналиевна, уполномоченный представитель по финансовым вопросам от кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича. Тираж: 1 экз. Изготовлено: 3 января 2021 года. Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики Жапарова Садыра Нургожоевича уполномоченным представителем по финансовым вопросам Тологоновой Аидой Бейшеналиевной (свид. № 35, от 16.11.2020 г.).