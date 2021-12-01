В Кыргызстане прошли самые честные выборы за последние годы - международный наблюдатель

В Кыргызстане прошли самые честные выборы за последние годы.

Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил международный наблюдатель Алексей Глухов.

По его словам, значительные изменения в избирательном законодательстве обеспечили проведение самых честных выборов за последние несколько лет. Это позволит и в последующем проводить не менее честные выборы на государственном и муниципальном уровне.

«Отличительной чертой прошедших выборов также являлось свободное волеизъявление граждан, не было фактов подкупа голосов или использования административного ресурса. Люди приходили по личной инициативе, даже на избирательных участках, где зачастую происходят конфликты, все было спокойно», - сказал он.

Также международный наблюдатель оценил труд Центральной комиссии по выборам и проведению референдума КР. «ЦИК обеспечил граждан ресурсом, где результаты подсчётов голосования можно увидеть в открытом доступе, это огромный труд», - подытожил Глухов.

Напомним, выборы в парламент Кыргызстана прошли 28 ноября. Впервые голосование прошло по смешанной системе. Так, 54 депутата Жогорку Кенеша избирались по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Всего участвовали 21 партия и 286 одномандатников.

По предварительным данным автоматически считывающих урн, пятипроцентный барьер преодолели 6 партий.

Источник: Кабар