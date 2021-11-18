Айбек Маткеримов: Детей коррупционеров не следует допускать к госслужбе!

Бишкек, "Саясат. kg". Лидер партии отметил усиленную борьбу с коррупцией.

Не только коррупционерам, но также и их детям необходимо запретить работу на государственной службе. Об этом лидер партии "Ата-Журт Кыргызстан" Айбек Маткеримов заявил сегодня, 17 ноября, на встрече с избирателями в с. Джийде Сузакского района Джалал-Абадской области.

Лидер партии отметил усиленную борьбу с коррупцией. По его словам, связанные с коррупционными схемами люди пытаются очернить борцов против коррупции.

"Сейчас государство ведет борьбу против коррупции, но это далеко не всех устраивает. Коррупционеры и их покровители выступают против, не гнушаясь никаких методов. Нам надо научиться распознавать ложную информацию и верить фактам, которые видим своими глазами. Если наша партия получит место в парламенте, то мы направим усилия на борьбу с коррупцией. Партия будет требовать не только возврата выведенных из бюджета страны средств, но и запрета работы в госорганах лицам, замеченным в коррупционных схемах. Их дети также не должны иметь доступа к госслужбе. Это станет хорошим уроком для всех. Пусть каждый, кто посмеет посягнуть на госбюджет, подумает о своих детях. Мы должны перейти к более жестким и решительным мерам!" - сказал Айбек Маткеримов.

По его словам, партия в парламенте намерена инициировать несколько законопроектов.

"Каждый законопроект будет проходить широкое общественное обсуждение. Мы должны прекратить практику принятия законопроектов за одну ночь", - подчеркнул Айбек Маткеримов.

Он также призвал 28 ноября поддержать партию "Ата-Журт Кыргызстан" под номером 21 и обеспечить следующий созыв парламента профессиональными и образованными людьми.

Изготовлено "Саясат. kg" , адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Киевская 77, каб.34. Заказчик ПП "Ата-Журт Кыргызстан". Тираж: 1; дата: 18 ноября 2021 г. Оплачено из избирательного фонда партии уполномоченным представителем по финансовым вопросам Болотакуновой С.А. (Свидетельство № 60 от 03.09.2021)