Выборы-2021. Экс-спикер решил баллотироваться по одномандатному округу

Число желающих баллотироваться в депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва по одномандатным округам увеличивается.

Как сообщает ЦИК, накануне уведомления об участии в избирательной кампании подали несколько человек. Байыш Курманов намерен идти кандидатом по Иссык-Атинскому округу № 30. Айбек Алтынбеков — по Базар-Коргонскому округу № 15. Экс-торага Жогорку Кенеша Канатбек Исаев будет избираться по Чуй-Кеминскому округу № 31.

Отметим, что его партия «Кыргызстан» также подала заявку на участие в гонке.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны предоставить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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