Началось! В ЦИК поступило первое заявление от кандидата-самовыдвиженца

Он намерен баллотироваться по Нарынскому избирательному округу № 33.

В Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца по одномандатному округу Акылбека Сариева.

Он намерен баллотироваться по Нарынскому избирательному округу № 33.

ЦИК напоминает, согласно конституционному Закону «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам начинается со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования, то есть до 18.00 13 октября.

Кандидат может быть выдвинут только в одном избирательном округе.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в Центризбирком не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.



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