Еще две партии уведомили ЦИК о намерении участвовать в парламентских выборах

Напомним, ранее в ЦИК поступили уведомления от 8 партий о намерении участвовать в парламентских выборах.
В ЦИК КР поступили уведомления от политических партий «Ыйман Нуру» и «Социально-политическая партия Надежда народа» о намерении участвовать на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР, которые пройдут 28 ноября.
Напомним, ранее в ЦИК поступили уведомления от 8 партий о намерении участвовать в парламентских выборах.
Итого уже 10 политических партий намерены участвовать в гонке:
«Социал-демократы»,
«Улуттар биримдиги»,
«Ишеним»,
«Альянс»,
«Партия Зеленых Кыргызстана”,
«Жаратман Эл»,
«Патриотическая партия единения Кыргызстана»,
«Ата Мекен»,
«Ыйман Нуру»,
«Социально-политическая партия Надежда народа».
ЦИК напоминает, что согласно календарному плану в течение 5 календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша КР политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центризбирком письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии, которое должно быть подписано руководителем партии и заверено печатью.
Последний день подачи письменного уведомления — 3 сентября 2021 года, до 18:00.
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