Расклад сил поменялся: «Бүтүн Кыргызстан» не проходит, вместо него прошли «Мекенчил» и «Республика» — предварительные итоги ручного подсчета голосов

На брифинге глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова озвучила итоги ручного подсчета голосов на выборах 4 октября.

По словам Шайлдабековой обработаны данные из 71% избирательных участков. Расклад сил поменялся и партии распределились следующим образом:

«Мекеним Кыргызстан» — 119 234 (24,48%),

«Биримдик» — 92 806 (19,05%),

«Кыргызстан» — 45 495 (9,34%),

«Мекенчил» — 37 788 (7,76%),

«Республика» — 34 442 (7,07%),

«Бутун Кыргызстан» — 29 960 (6,15%),

«Ата Мекен» — 21 998 (4,52%),

«Ыйман Нуру» — 20 061 (4,12%),

«Бир Бол» — 14 788 (3,04%),

«Чон казат» — 15 975 (3,28%),

«Замандаш» — 13 609 (2,79%),

«Социал-демократы» — 10 960 (2,25%),

«Реформа» — 6 630 (1,36%),

«Мекен Ынтымагы» — 4 415 (0,91%),

«Ордо» — 1 083 (0,22%),

Партия ветеранов войны в Афганистане — 734 (0,15%),

«Против всех» — 9 188 (1,89%).

Ручной подсчет голосов получен от 71% участков.

Ранее через электронный подсчет мандаты в ЖК распределялись между четырьмя партиями: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».

Источник: Элгезит