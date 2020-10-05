Расклад сил поменялся: «Бүтүн Кыргызстан» не проходит, вместо него прошли «Мекенчил» и «Республика» — предварительные итоги ручного подсчета голосов

На брифинге глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова озвучила итоги ручного подсчета голосов на выборах 4 октября.
По словам Шайлдабековой обработаны данные из 71% избирательных участков. Расклад сил поменялся и партии распределились следующим образом:
- «Мекеним Кыргызстан» — 119 234 (24,48%),
- «Биримдик» — 92 806 (19,05%),
- «Кыргызстан» — 45 495 (9,34%),
- «Мекенчил» — 37 788 (7,76%),
- «Республика» — 34 442 (7,07%),
- «Бутун Кыргызстан» — 29 960 (6,15%),
- «Ата Мекен» — 21 998 (4,52%),
- «Ыйман Нуру» — 20 061 (4,12%),
- «Бир Бол» — 14 788 (3,04%),
- «Чон казат» — 15 975 (3,28%),
- «Замандаш» — 13 609 (2,79%),
- «Социал-демократы» — 10 960 (2,25%),
- «Реформа» — 6 630 (1,36%),
- «Мекен Ынтымагы» — 4 415 (0,91%),
- «Ордо» — 1 083 (0,22%),
- Партия ветеранов войны в Афганистане — 734 (0,15%),
- «Против всех» — 9 188 (1,89%).
Ручной подсчет голосов получен от 71% участков.
Ранее через электронный подсчет мандаты в ЖК распределялись между четырьмя партиями: «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан».
Источник: Элгезит