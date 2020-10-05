"Ата Мекен" и "Республика" 5 октября проведут акцию в Бишкеке. Зовут всех несогласных

Партии "Ата Мекен" и "Республика" 5 октября в 14:00 проведут акцию возле здания театра оперы и балета в Бишкеке.

Об этом сообщил представитель "Республики" Мирлан Жеенчороев.

Он заметил, что призывает выйти на акцию всех, кто поддержал партию и находится в Бишкеке.

Лидер "Ата Мекена" Жанар Акаев отметил, что все стали свидетелями, какими грязными были эти парламентские выборы, проходят партии олигархов и криминала. "Завтра мы, оппозиционные партии, выйдем со своими требованиями. Мы не должны позволять пройти партиям олигархов и криминала. Мы призываем всех завтра, чтобы добиться отмены результатов выборов", - добавил он.

Также кандидат в депутаты "Ата Мекена" Эльвира Сурабалдиева заметила, что сегодня празднуют победу на выборах те, кто даже не встречался с избирателями на местах.

По словам Руслана Казакбаева, они призывают всех несогласных с результатами выборов прийти на акцию и высказать свое мнение, в том числе кандидатов от других партий.



По предварительным данным ЦИК, более 7% голосов, необходимых для победы на парламентских выборах, набрали четыре партии: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Несколько партий отказались признавать итоги выборов или высказали сомнение. Среди них "Республика", "Ата Мекен", "Бир Бол", "Ыйман Нуру", "Замандаш", "Мекен Ынтымагы", "Реформа", "Социал-демократы". Даже те, что прошли, заявили о нарушениях.

Уже после полуночи представители "Ата Мекена" (Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Тилек Токтогазиев, Эльвира Сурабалдиева) и "Республики" (Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакпаев) выступили на брифинге.



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