Явка на выборы депутатов Жогорку Кенеша, по предварительным данным, составила 45,54%

Она отметила, что вышли результаты 2 тыс. 039 избирательных участков, то есть это 82,38%.

Явка на выборы депутатов Жогорку Кенеша, по предварительным данным, составила 45,54%. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что вышли результаты 2 тыс. 039 избирательных участков, то есть это 82,38%.

«Эта информация постоянно меняется. Всего из 3 млн 523 тыс. 554 избирателей, в выборах приняли участие 1 млн 604 тыс. 572, то есть 45, 54%», - сказала она.

Источник: Кабар