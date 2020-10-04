 (Видео)  Гражданка, проголосовавшая за «Мекеним Кыргызстан», сфотографировала паспорт на фоне бюллетеня

На каком избирательном участке произошло нарушение, не сообщается
Кыргызстанка сфотографировала свой паспорт на фоне бюллетеня. Видео инцидента опубликовали в социальной сети Instagram.
На записи видно, что девушка проголосовала за политическую партию «Мекеним Кыргызстан».
На каком именно избирательном участке произошло нарушение, пока неизвестно.
Напомним, что в Кыргызстане на выборах запрещено фотографировать бюллетень согласно принципу тайны голосования. В противном случае документ считается испорченным.
Источник: vesti.kg