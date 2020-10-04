На 17.00 в ЦИК поступило 79 жалоб

Он уточнил, что жалобы все еще поступают.

На 17.00 в координационную группу оперативного реагирования Центризбиркома поступило 79 жалоб о нарушении избирательного процесса. Об этом на пресс-конференции сообщил член ЦИК КР Тынчтыкбек Шайназаров.

Он уточнил, что жалобы все еще поступают.

«Характер жалоб по сравнению с тем, что давали ранее, изменился. Стало больше жалоб по подкуп голосов, на действия определенных лиц, на подвоз избирателей, на считывающие средства и на работу урн», - сказал он.

Источник: Кабар