На 16:00 проголосовало почти 1,3 млн избирателей

а 16:00 проголосовало 1 млн 296 тыс. 978 избирателей. Об этом сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

В Бишкеке проголосовали 181 тыс. 90 избирателей, Ош – 81 тыс. 95, Джалал-Абадская область – 250 тыс. 40, Иссык-Кульская область 95 тыс. 955, Нарынская область – 66 тыс. 231, Ошская область – 252 тыс. 903, Таласская область – 57 тыс. 3, Чуйская область – 212 тыс. 686, Баткенская область – 94 тыс. 692.

За рубежом проголосовали 5 тыс. 286 тыс. граждан Кыргызстана.

В Южно-Сахалинске избирательный участок открылся в 03:00 (по бишкекскому времени) началось голосование, в 15:00 завершилась (по бишкекскому времени), во Владивостоке в 04:00 началось голосование (по бишкекскому времени), в 16:00 завершилось (по бишкекскому времени). Данные участки на сейчас закрыты.

Источник: reporter.kg