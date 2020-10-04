ЦИК: Голосование избирателей проходит в 28 странах

Как сообщает пресс-служба ЦИК, граждане КР, проживающие или находящиеся за пределами страны, начали голосование своевременно.

Для обеспечения избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих или временно находящихся за ее пределами, к выборам депутатов Жогорку Кенеша образовано 45 избирательных участков в 28 странах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, граждане КР, проживающие или находящиеся за пределами страны, начали голосование своевременно.

Впервые открыты избирательные участки в городах Иркутск, Сургут, Южно-Сахалинск, Якутск Российской Федерации, а также в Италии и Франции.

Последним по времени начнет работу избирательный участок в городе Вашингтон (США).

Булак: Элгезит