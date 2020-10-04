Почти миллион человек. На 14:00 явка на выборы составила 28,11% - ЦИК

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 человек.

По состоянию на 14:00 по местному времени явка на выборы в депутаты Жогорку Кенеша составила 28,11%. Об этом на пресс-конференции сообщила глава Центризбиркома КР Нуржан Шайлдабекова.ъ

Она отметила, что всего на выборах проголосовали 990 тыс. 492 человека, что составляет 28,11%.

Из них:

- в Бишкеке – 27,49%

- в Чуйской области – 26,76%

- в Иссык-Кульской области – 25,45%

- в Таласской области – 29,85%

- в Нарыской области – 28,99%

- в Джалал-Абадской области – 30,2%

- в Ошской области – 28,45%

- в Оше – 35,24

- в Баткенской области – 26,41%.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 человек.

Источник: Кабар