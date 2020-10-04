(Видео) Избирательницу застали за фотографированием бюллетеня

На видео члены избирательной комиссии требуют разблокировать телефон у девушки, еще стоящей у кабинки.

В партии «Мекеним Кыргызстан» покупают голоса?

За фотографированием бюллетеня застали избирательницу на одном из участков. Видео опубликовал аккаунт supernewskg в Instagram.

«Мекеним Кыргызстан партиясы добуш сатып алып жатат», - гласит описание.

На видео члены избирательной комиссии требуют разблокировать телефон у девушки, еще стоящей у кабинки. Она сомневается, но после упоминания УВД все же показывает фотографии. Последний снимок – бюллетень с галочкой напротив партии «Мекеним Кыргызстан».

Источник: vesti.kg