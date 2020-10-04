На участках №1050 и №1051 пытаются подкупить избирателей, – наблюдатель

На вопрос журналиста, будет ли он сообщать о данном факте, он сказал, что не видит в этом смысла.

Домкомы у здания школы №72, в которой размещены сразу два избирательных участка №1050 и №1051 агитируют людей голосовать за партию “Биримдик”. Об этом Reporter.kg рассказал независимый наблюдатель участка №1050 Виктор Самохвалов.

По его словам, они прибегают к разным уловкам, как к давлению на людей, так и на прямой подкуп.

“Я у себя в блокноте отметил данные факты“, – сказал Самохвалов.

На вопрос журналиста, будет ли он сообщать о данном факте, он сказал, что не видит в этом смысла.

“Все прекрасно об этом знают и никто не принимает никаких мер”, – возмутился он.

Напомним, 8 июля по 4 октября текущего года в рабочую группу поступило 142 заявлений и жалоб, из них 67 от граждан. Добавим, что 73 касались вопросов нарушения агитации и 5 подкупа голосов избирателей.

Источник: reporter.kg