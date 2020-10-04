С утра было зафиксировано несколько фактов технического сбоя – ЦИК КР

Он отметил, что все неполадки устранены и урны уже работают в штатном режиме.

На выборах депутатов Жогорку Кенеша уже были зафиксированы несколько фактов технического сбоя автоматически считывающих урн и ридеров, считывающих биометрические данные. Об этом на пресс-конференции сообщил зампредседателя Центризбиркома КР Абдыжапар Бекматов.

Он отметил, что все неполадки устранены и урны уже работают в штатном режиме.

«В настоящее время все технические средства работают. Члены УИК также ведут работу в штатном режиме», - сказал он.

Сегодня в Кыргызстане начались парламентские выборы. В 08:00 по местному времени по республике были открыты 2 тыс. 475 избирательных участков.

Источник: Кабар