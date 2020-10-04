ЦИК: Все избирательные участки обеспечены средствами защиты

Все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты. Об этом сообщил Центризбирком.

По его данным, для обеспечения безопасности участников выборов закупили 9 тысяч упаковок антибактериальных салфеток, более 36 тысяч спиртовых салфеток, 10,4 тысячи литров санитайзера. Для избирательных участков приобрели 2 тысячи 480 бесконтактных термометров, 3,4 миллиона одноразовых масок, более 120 тысяч респираторов.

Кроме того, закупили 2,9 миллиона перчаток и почти 13 тысяч комбинезонов.

«Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов совместно с Министерством здравоохранения разработала алгоритм действий в период проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша», — напомнили в ЦИК.



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