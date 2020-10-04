В Кыргызстане начались выборы в парламент страны

По ее словам, по республике развёрнуто 2 тыс. 475 избирательных участков, из них 45 участков за рубежом.

В Кыргызстане, сегодня, 4 октября, с 08:00 начался процесс голосования за кандидатов в депутаты Жогорку Кенеш КР. Об этом на брифинге сообщила председатель центральной избирательной комиссии КР Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, по республике развёрнуто 2 тыс. 475 избирательных участков, из них 45 участков за рубежом. На участках задействовано порядка 30 тыс. наблюдателей.

«Всего для участия в выборах было зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 532 соотечественника из них 32 тыс. 602 избирателя за рубежом. Из них 47% мужчины, 52% женщины и 29% избиратели до 30 лет »,- сказала она.

Председатель также отметила, что по последним данным количество избирателей выросло на 94 тыс. 479 граждан.

«Всего для участия в выборах ЖК КР было зарегистрировано 16 политических партий, общее количество кандидатов 1 тыс. 957»,- указала глава ЦИК.

Нынешние выборы в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 проходят по определенному алгоритму, который был разработан Минздравом и ЦИК. Согласно данному алгоритму, в день голосования при входе на участки организован бесконтактный температурный контроль. Все члены участковых избирательных комиссий и избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками), также будет соблюдена социальная дистанция 1,5-2 метра как вне, так и внутри помещений для голосования.

Всего, по данным сайта tizme.gov.kg, на выборы зарегистрировано 3 млн 523 тыс. 554 избирателя. Кроме этого, по линии Министерства иностранных дел КР, за рубежом будут голосовать - 32 тыс.602.

Проголосовать на выборах могут только граждане, достигшие 18-летнего возраста и сдавшие биометрические данные. Избиратель может проголосовать только при наличии паспорта (ID-card или общегражданский паспорт) и только на своем избирательном участке по прописке.

Всего в выборах принимают участие 16 партий:

1. Демократическая партия «Биримдик» (Единство),

2. «Мекенчил»,

3. «Политическая партия справедливости и развития «Ыйман Нуру»,

4. «Мекеним Кыргызстан»,

5. «Реформа»,

6. «Социалистическая партия «Ата Мекен»,

7. «Замандаш»,

8. «Бутун Кыргызстан»,

9. «Социал-Демократы»,

10. «Мекен Ынтымагы»,

11. «Политическая партия Выетеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»,

12. «Ордо»,

13. « Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,

14. «Республика»,

15. «Кыргызстан»,

16. «Чон Казат».

Источник: Кабар