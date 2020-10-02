Что говорят «красные тебетеи»?

Видимо, даже малый ребенок знает, что в ближайшее воскресенье 4 октября пройдут выборы в 7-й созыв Жогорку Кенеша.

Электорат практически готов к «сеансу» отбора на этих выборах. Количество вошедших в учет избирателей — 3 млн 523 тысячи 532; можем сказать о завершении готовности для опускания ими бюллетеней в «одноглазую» урну.

А каково положение там наверху? По зарегистрированному адресу президент страны Сооронбай Жээнбеков проголосует в школе-гимназии № 5; спикер парламента Дастан Жумабеков – в школе № 72; премьер-министр Кубатбек Боронов – в школе № 62; председатель Верховного суда Гульбара Калиева проголосует в Аламудунском районе.

Источник: газета «De факто» №33 от 02.10.2020/стр.2