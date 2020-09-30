Выборы-2020: В Москве откроется дополнительный избирательный участок

В Москве откроется дополнительный избирательный участок

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября постановила внести в постановление ЦИК «Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года» от 17 июля 2020 года №134 следующие изменения:

в пункте 1 слова «447 726 500 (четыреста сорок семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот)» заменить словами «449 583 700 (четыреста сорок девять миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот)».

Центральная избирательная комиссия утвердила дополнительную смету расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 4 октября 2020 года, в сумме 1 857 200 (один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч двести) сом.

Решение принято в целях финансирования организации деятельности дополнительного избирательного участка в городе Москва, образованного постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики от 18 сентября 2020 года № 224, руководствуясь статьей 40 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», пунктами 2, 11, 12 части 1 статьи 7, частями 2, 3, 6, 7 статьи 25 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики».

Булак: reporter.kg