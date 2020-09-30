ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»

ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября приняла решение исключить нескольких лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого некоторыми политическими партиями.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, из партии «Социал-демократы» это:

Талиева Камилла Абдуразаковна;

Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич;

Самиева Машхура Шавкатовна;

Заитов Мамир Моминжанович.

Из партии «Бутун Кыргызстан»:

Мусаев Люшер Лажалович;

Мамытов Нурлан Мамбетжанович;

Абдысатаров Айтбек Абдысатарович

Из партии «Мекенчил»:

Кадырова Сонунбу Эргешовна;

Аспек уулу Азамат;

Озокеев Айбек Канаталиевич.

Источник: reporter.kg