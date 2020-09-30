ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября приняла решение исключить нескольких лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого некоторыми политическими партиями.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, из партии «Социал-демократы» это:
- Талиева Камилла Абдуразаковна;
- Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич;
- Самиева Машхура Шавкатовна;
- Заитов Мамир Моминжанович.
Из партии «Бутун Кыргызстан»:
- Мусаев Люшер Лажалович;
- Мамытов Нурлан Мамбетжанович;
- Абдысатаров Айтбек Абдысатарович
Из партии «Мекенчил»:
- Кадырова Сонунбу Эргешовна;
- Аспек уулу Азамат;
- Озокеев Айбек Канаталиевич.
Источник: reporter.kg