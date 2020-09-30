Выборы 2020
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Выборы 2020
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ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»

ЦИК исключил ряд кандидатов из списка партий «Бутун Кыргызстан», «Социал-Демократы» и «Мекенчил»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 29 сентября приняла решение исключить нескольких лиц из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого некоторыми политическими партиями.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, из партии «Социал-демократы» это:

  • Талиева Камилла Абдуразаковна;
  • Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич;
  • Самиева Машхура Шавкатовна;
  • Заитов Мамир Моминжанович.

Из партии «Бутун Кыргызстан»:

  • Мусаев Люшер Лажалович;
  • Мамытов Нурлан Мамбетжанович;
  • Абдысатаров Айтбек Абдысатарович

Из партии «Мекенчил»:

  • Кадырова Сонунбу Эргешовна;
  • Аспек уулу Азамат;
  • Озокеев Айбек Канаталиевич.

Источник: reporter.kg

           