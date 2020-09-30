Политический краудфандинг как новый вид народного участия в выборе партий

Нынешние выборы в Жогорку Кенеш получились особенными.

Впервые они проходят в условиях вирусной пандемии. Многие политические партии прошли процедуру «обнуления», резко омолодив свои ряды, поменяв вектор направления и привычную стратегию. Спустя много лет на парламентских выборах нет единой партии власти.

Еще одним беспрецедентным новшеством стало применение инструмента политического краудфандинга, когда сами избиратели жертвуют свои средства на нужды партии.

Слово краудфандинг переводится с английского как народное финансирование (сrowd — «толпа», funding — «финансирование») и активно используется в западных странах. К примеру, в США за счет краудфандинга живут и работают большинство СМИ. А ярким примером политического краудфандинга являются президентские выборы 2008 года, когда кандидат Барак Обама собрал у избирателей $850 млн.

В Кыргызстане это явление абсолютно новое. На парламентских выборах-2020 несколько партий объявили о начале сбора денег у потенциальных избирателей. И только одна партия сумела достичь этой цели. Собранные деньги она планировала использовать в качестве избирательного залога, который составляет в Кыргызстане 5 млн сомов.

Сбор был открытым, лидеры партии через социальные сети обратились к своему электорату. Списки выделивших деньги людей и пополняемые суммы публиковались на открытых площадках. Их можно было отследить через интернет. К слову, закон запрещает использовать на выборах анонимные пожертвования, поэтому все денежные перемещения были прозрачными.



Как ни удивительно, но цель была достигнута в очень короткие сроки. Партия, в число которых вошли молодые активисты, волонтеры, которые проявили себя в период активной фазы пандемии коронавируса, сумели собрать 5 млн 478 тысяч 219 сомов и 13 тыйынов и вышли в предвыборную гонку. Кстати, по итогам голосования залог может быть возвращен, если партия наберет не менее 5% избирателей от общего числа. В противном случае залог не возвращается.

Почему краудфандинг полезен для страны и партий

Народ напрямую вовлекается в формирование политической элиты. Тут не стоит путать краудфандинг с пожертвованием. Народ не жертвует эти деньги из сострадания или симпатий, а, по сути, вкладывает эти деньги в будущее страны. В случае избрания партии в парламент, электорат вправе требовать выполнения от нее своих обязательств перед избирателями, реализации обещанных предвыборных программ. Партии, финансируемые за счет краудфандинга, могут смело называть себя народными, указывать на свою легитимность и степень общественной поддержки. Партии, которые осуществляют свою предвыборную деятельность за счет краудфандинга, могут опровергать обвинения в сомнительном, коррупционном финансировании. У партии есть твердые гарантии, что люди, вложившие деньги в их политорганизацию, обязательно проголосуют за нее. Кстати избирательный залог, который составляет 5 млн сомов, считается одним из существенных барьеров для здоровой конкуренции среди партий. Этот барьер могут легко перемахнуть партии, в чьих рядах есть олигархи, представители крупного бизнеса или коррумпированные чиновники. Для партий же, костяк которых составляют гражданские активисты, волонтеры, представители крестьянства, молодые политики и др. – эта сумма практически неподъемна. Поэтому краудфандинг отличный инструмент для создания здоровой конкурентоспособной партийной борьбы. Создает взаимовыгодный для политиков и общества способ направить оппозиционное настроение в конструктивное русло.

Как мы видим, политический краудфандинг взаимовыгодный инструмент для достижения общих целей. Однако большинство традиционных партий не спешат воспользоваться им.

Почему краудфандингом не пользуется большинство традиционных партий

Финансирование большинства партий носит закрытый характер, избирательные фонды зачастую контролируются исполнительной властью, многие депутатские мандаты покупаются представителями бизнеса, криминала, нечистоплотными чиновниками. Депутатский значок для многих – это как входной билет в элитарный бизнес-клуб с парламентской вывеской. Зачастую финансирование партий осуществляется из-за рубежа, внешними крупными политическими игроками. Большинство партий не представляют интересов конкретной прослойки общества – крестьянства, представителей малого и среднего бизнеса, бюджетников и т.п. Поэтому, даже при объявлении краудфандинга, большинство партий вряд ли наберут достаточную для предвыборной деятельности сумму.

Подытоживая, необходимо отметить, что в Кыргызстане создан позитивный прецедент политического краудфандинга. Что позволит партиям без участия олигархов и представителей крупного бизнеса конкурировать на выборах. Основными минусами краудфандинга являются бедность населения в Кыргызстане и их низкое доверие к политикам. Поэтому если партия, которая успешно запустила краудфандинг, изберется в парламент и не оправдает доверие избирателей, попросту «кинув» их, то доверие и к этому инструменту будет навсегда потеряно.

Источник: Элгезит