«Прихвостень» Бакиева Ташбаев чуть высунул голову змеи в «Ыйман Нуру»?

«Ыйман Нуру» не пройдет в парламент, но уже есть тревожный звоночек.

Учкунбек Ташбаев в свое время был сторонником преступной политики Курманбека, Жаныша, Максима, прислуживал им. Но сейчас он проповедует, став идеологом партии «Ыйман Нуру». Этот молодец «сменил шкуру» и по старой привычке совершит преступление против кыргызов, чтобы попасть парламент? «Ыйман Нуру» не пройдет в парламент, но уже есть тревожный звоночек. К слову, так называемый лидер этой партии Нуржигит Кадырбеков говорил о религии, но готов сдружиться с кем угодно? Учкунбек Ташбаев не смел ходить среди народа с высоко поднятой головой из-за кровавого режима, но теперь он учит уму-разуму, чуть высунув голову змеи. Разве это не пугает? Большинство должно поставить оценку и вытеснить таких людей подальше! Иначе мы откатимся назад, будущее страны окажется под угрозой.

Источник: Aryba.kg