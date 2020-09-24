Бишкекчанка: Агитатор партии «Кыргызстан» предложил мне 2 тысячи сомов за голос

В партии отрицают все обвинения и связывают это с черным пиаром

Агитатор партии «Кыргызстан» предложил жительнице Бишкека две тысячи сомов за голос в их поддержку на парламентских выборах. Об этом Vesti.kg сообщила сама бишкекчанка — Юлия Кияткина.

По словам девушки, ей позвонил знакомый, работающий агитатором в вышеуказанной партии и рекомендовал ей согласиться на заманчивое предложение.

- Мне позвонил знакомый и спросил, не хочу ли я заработать и есть ли у меня паспорт,- рассказывает Юлия. - Я ответила, что паспорт есть, но потом он сообщил, что нужно предоставить паспортные данные и проголосовать за «Кыргызстан». Предложили за это две тысячи сомов. Естественно, я отказалась, потому что это грязный путь заработка. Уверена, что он позвонил другим людям, некоторая часть из которых однозначно согласилась отдать голос за деньги.

Кроме того, Кияткина добавила, что за день до этого с ее родителями также связались агитаторы «Кыргызстана» и предложили тысячу сомов.

- За день до того, как позвонили мне, с моими родителями тоже связались из партии «Кыргызстан» и предложили тысячу сомов,- утверждает она. - Они аполитичные, поэтому так же, как и я, отказались от денег. К сожалению, это не единственная партия, которая подкупает избирателей.

Между тем кандидат в депутаты от партии «Кыргызстан» Мирлан Аматбеков, к которому Vesti.kg обратились за комментарием, опроверг информацию о подкупе избирателей. Он сказал, что некоторые граждане целенаправленно очерняют их партию.

- Некоторые граждане специально очерняют нашу партию, заявляя о подкупе,- убежден Аматбеков. - Это было еще изначально, когда ЦИК не хотела нас регистрировать. Теперь таким образом используют черный пиар. Рекомендую обратиться с заявлением в ЦИК. Хочу заявить официально — мы никого не подкупаем, таких фактов никогда не было.

Источник: vesti.kg