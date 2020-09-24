В партии «Республика» прокомментировали информацию о раздаче денег избирателям в Кадамжайском районе

В партии «Республика» заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту с раздачей денег в Кадамжайском районе.

В заявлении партии, распространенном 24 сентября, говорится, что «Мойдун Калыков, который на видеоролике передает деньги, не является ни начальником штаба, ни агитатором, а предвыборный штаб не имеет с ним ни трудовых, ни договорных, ни финансовых взаимоотношений».

«Штаб установил, что Калыков действительно является другом одного из кандидатов в депутаты. В ответ на приглашение друга на предстоящую встречу в городе Кадамжай Мойдун Калыков проявил собственную инициативу и организовал транспорт для своих односельчан», - пояснили в партии.

В штабе отметили, что готовы содействовать ЦИК и органам власти в прозрачном и тщательном расследовании данного инцидента, и призвали оппонентов «не пытаться дискредитировать открытую борьбу партии против подкупа голосов и запугивания избирателей».

23 сентября в УВД Баткенской области сообщили, что руководителя штаба партии «Республика» в Кадамжайском районе вызвали на допрос. Его подозревают в раздаче денег избирателям с целью получить их голоса - 22 сентября у Дома культуры имени Жолдошбека Мамажанова избирателям раздавали деньги. Материалы зарегистрированы в ЕРПП, проводится расследование.

Видео, на котором можно увидеть процесс раздачи денег, было распространено и в социальных сетях.

Ранее обвинения в подкупе голосов звучали и в адрес других партий – «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик» и «Кыргызстан». В самих партиях эту информацию опровергали.

Выборы 120 депутатов Жогорку Кенеша VII созыва состоятся 4 октября. В них участвуют 16 партий. Предвыборная агитация стартовала 4 сентября.

Источник: Азаттык