Из списка партии «Мекеним Кыргызстан» вышли 8 женщин, в том числе Лунара Мамытова

Член ЦИК Гульнара Джурабаева поинтересовалась, как после исключения кандидатов соблюдаются квоты.
Центральная избирательная комиссия исключила 9 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого партией «Мекеним Кыргызстан».
Так, из списка партии вышли:
1. Хамракул Жаныкулов (№57)
2. Лунара Мамытова (№112)
3. Малика Ахметова (№121)
4. Сайкал Калиева (№150)
5. Алина Шакирова (№180)
6. Гульжамал Таирова (№187)
7. Мадина Абдыкадырова (№193)
8. Сабина Айтиева (№198)
9. Бермет Касымова (№200)
Член ЦИК Гульнара Джурабаева поинтересовалась, как после исключения кандидатов соблюдаются квоты.
«Из партии вышли 8 женщин. Сохраняется ли после этого гендерная квота?» - спросила Джурабаева.
Докладчик Айтикеев ответил, что, если из списка выходит женщина-кандидат, то на ее место встаёт женщина, которая стояла после нее.
«Гендерный процент не соблюдается после того, как кандидат вышел из списка. Требование о гендерной квоте работает только при выдвижении списка партии», - ответил докладчик.
Список партии «Мекеним Кыргызстан» состоял из 200 кандидатов, из которых 140 мужчин, 60 женщин. Согласно конституционному закону о выборах, при определении списка кандидатов политические партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство не более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций.
После снятия кандидатур в партии остались 52 женщины, которые составляют 27% от общего списка.
Источник: kg.akipress.org