Из списка партии «Мекеним Кыргызстан» вышли 8 женщин, в том числе Лунара Мамытова

Член ЦИК Гульнара Джурабаева поинтересовалась, как после исключения кандидатов соблюдаются квоты.

Центральная избирательная комиссия исключила 9 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, выдвинутого партией «Мекеним Кыргызстан».

Так, из списка партии вышли:

1. Хамракул Жаныкулов (№57)

2. Лунара Мамытова (№112)

3. Малика Ахметова (№121)

4. Сайкал Калиева (№150)

5. Алина Шакирова (№180)

6. Гульжамал Таирова (№187)

7. Мадина Абдыкадырова (№193)

8. Сабина Айтиева (№198)

9. Бермет Касымова (№200)

Член ЦИК Гульнара Джурабаева поинтересовалась, как после исключения кандидатов соблюдаются квоты.

«Из партии вышли 8 женщин. Сохраняется ли после этого гендерная квота?» - спросила Джурабаева.

Докладчик Айтикеев ответил, что, если из списка выходит женщина-кандидат, то на ее место встаёт женщина, которая стояла после нее.

«Гендерный процент не соблюдается после того, как кандидат вышел из списка. Требование о гендерной квоте работает только при выдвижении списка партии», - ответил докладчик.

Список партии «Мекеним Кыргызстан» состоял из 200 кандидатов, из которых 140 мужчин, 60 женщин. Согласно конституционному закону о выборах, при определении списка кандидатов политические партии, участвующие в выборах, обязаны учесть представительство не более 70% кандидатов одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политических партий, не должна превышать трех позиций.

После снятия кандидатур в партии остались 52 женщины, которые составляют 27% от общего списка.

Источник: kg.akipress.org