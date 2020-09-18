(Видео) Почему важно, чтобы в парламент пришли женщины?

Неправительственные организации запустили информационную кампанию, направленную на повышение избирательного образования граждан

Известные кыргызстанские блогеры и артисты приняли участие в информационной кампании, направленной на повышение избирательного образования граждан.

Одной из тем акции стал гендерный баланс депутатов. Граждан призывают не забывать о том, что в каждой партии не должны быть кандидаты лишь одного пола.

В законе о выборах есть норма о том, что каждый третий кандидат должен быть другого пола.

Цикл видеороликов с единым хештегом #СИЛАГОЛОСА #ДОБУШТУНКҮЧҮ информирует граждан о важности участия в голосовании, медиаграмотности, роли многообразия представителей парламента и о том, как обеспечить свое активное избирательное право.

Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.



Источник: vesti.kg