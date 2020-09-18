(Видео) Почему важно, чтобы в парламент пришли женщины? 

Неправительственные организации запустили информационную кампанию, направленную на повышение избирательного образования граждан
Известные кыргызстанские блогеры и артисты приняли участие в информационной кампании, направленной на повышение избирательного образования граждан.
Одной из тем акции стал гендерный баланс депутатов. Граждан призывают не забывать о том, что в каждой партии не должны быть кандидаты лишь одного пола.
В законе о выборах есть норма о том, что каждый третий кандидат должен быть другого пола.
Цикл видеороликов с единым хештегом #СИЛАГОЛОСА #ДОБУШТУНКҮЧҮ информирует граждан о важности участия в голосовании, медиаграмотности, роли многообразия представителей парламента и о том, как обеспечить свое активное избирательное право.
Кампания по образованию избирателей проходит при поддержке проекта #MediaK Internews in Kyrgyzstan USAID Kyrgyz Republic.
Источник: vesti.kg