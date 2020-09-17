Выборы-2020. 14 процентов кыргызстанцев будут голосовать против всех

Эксперты ОФ «Общее дело» провели в преддверии выборов в парламент телефонный опрос среди граждан Кыргызстана.

В нем участвовали 1 тысяча 202 человека.

Опрос проводился по всей стране. По его результатам 14 процентов респондентов будут голосовать против всех.

58 процентов до сих пор не определились с партией, которой захотели бы отдать голос.

Отмечается, что только 15 процентов назвали политорганизацию, представителей которой хотели бы видеть в Жогорку Кенеше.

Эксперты также указали, что 31 процент избирателей интересуется предвыборными программами, для 23 процентов опрошенных важно, кто вошел в список кандидатов в депутаты.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября. В выборах примут участие 16 партий.

Источник: 24.kg