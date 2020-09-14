ЦИК исключила одного кандидата из списка партии «Ыйман Нуру»

ЦИК исключила одного кандидата из списка партии «Ыйман Нуру»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 14 сентября приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша выдвинутого политической партией «Справедливости и развития «Ыйман Нуру» Айпери Муратбек кызы.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение принято на основании личного заявления об исключении из списка кандидатов Айпери Муратбек кызы от 12 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 61 конституционного Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», статьями 6, 7, 18 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов».

Источник: reporter.kg