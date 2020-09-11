Каков авторитет Туйгунаалы в Чуе?

Репутация человека, идущего вторым в списке, должна была бы быть высокой по республике.

Добудет ли достойные голоса в Чуе Туйгунаалы Абдраимов, собравшийся на парламентские выборы под № 7 в списке «Республики»? На днях пошел на доходную должность сын этого человека, который из-за приставания к внешнему облику журналиста потерял должность губернатора Чуя. Следовательно, Туйгуналы мырза не сможет стать оппозицией к сегодняшней власти. Также невозможно становление партии «Республики» оппозицией к власти. Ведет вместе с собой под № 2 Узарбека Жылкыбаева, называемого крестным сыном. Репутация человека, идущего вторым в списке, должна была бы быть высокой по республике. Но Жылкыбаева никто не знает. Тогда появляется вопрос: По какому критерию он занял место в передовом списке партии? В любом случае кажется, есть какая-то тайна в политических ходах Туйгуналы мырзы и Жылкыбаева. Если учесть, что Абдраимов мырза один из самых близких друзей сегодняшнего президента Жээнбекова, то можно в полной мере понять, в чем суть вопроса. Похоже, для них судьба сидящего в заключении экс-президента Алмазбека Атамбаева не стоит ломаного гроша.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №16 от 11.09.2020/стр.2