Определены порядковые номера политических партий в избирательном бюллетене

Жеребьевка прошла в открытом формате с участием уполномоченных представителей политических партий, представителей средств массовой информации и гражданского общества.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 9 сентября провела жеребьевку по определению порядковых номеров политических партий в избирательном бюллетене.

Жеребьевка прошла в открытом формате с участием уполномоченных представителей политических партий, представителей средств массовой информации и гражданского общества.

Номера политических партий в порядковом бюллетене распределены следующим образом:

1. Демократическая партия «Биримдик» (Единство),

2. «Мекенчил»,

3. «Политическая партия справедливости и развития «Ыйман Нуру»,

4. «Мекеним Кыргызстан»,

5. «Реформа»,

6. «Социалистическая партия «Ата Мекен»,

7. «Замандаш»,

8. «Бутун Кыргызстан»,

9. «Социал-Демократы»,

10. «Мекен Ынтымагы»,

11. «Политическая партия Выетеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»,

12. «Ордо»,

13. « Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,

14. «Республика»,

15. «Кыргызстан»,

16. «Чон Казат».

Также в соответствии со статьей 30 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», протоколом жеребьевки по определению очередности зарегистрированных политических партий в избирательном бюллетене от 9 сентября 2020 года, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики утвердила текст и форму избирательного бюллетеня на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года.

Источник: Кабар