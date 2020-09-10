Определены порядковые номера политических партий в избирательном бюллетене

Жеребьевка прошла в открытом формате с участием уполномоченных представителей политических партий, представителей средств массовой информации и гражданского общества.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР 9 сентября провела жеребьевку по определению порядковых номеров политических партий в избирательном бюллетене.
Жеребьевка прошла в открытом формате с участием уполномоченных представителей политических партий, представителей средств массовой информации и гражданского общества.
Номера политических партий в порядковом бюллетене распределены следующим образом:
1. Демократическая партия «Биримдик» (Единство),
2. «Мекенчил»,
3. «Политическая партия справедливости и развития «Ыйман Нуру»,
4. «Мекеним Кыргызстан»,
5. «Реформа»,
6. «Социалистическая партия «Ата Мекен»,
7. «Замандаш»,
8. «Бутун Кыргызстан»,
9. «Социал-Демократы»,
10. «Мекен Ынтымагы»,
11. «Политическая партия Выетеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»,
12. «Ордо»,
13. « Политическая партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»,
14. «Республика»,
15. «Кыргызстан»,
16. «Чон Казат».
Также в соответствии со статьей 30 конституционного Закона Кыргызской Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики», статьей 7 Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», протоколом жеребьевки по определению очередности зарегистрированных политических партий в избирательном бюллетене от 9 сентября 2020 года, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики утвердила текст и форму избирательного бюллетеня на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года.
Источник: Кабар