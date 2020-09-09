Выборы-2020. «Бутун Кыргызстан» будет участвовать в гонке: решение суда

В административном суде Бишкека завершилось рассмотрение жалобы партии «Бутун Кыргызстан» на решение ЦИК об отказе в регистрации политорганизации для участия в выборах.

Судья Анар Эгембердиева признала доводы юристов, представляющих политобъединение, убедительными. Решение ЦИК об отказе партии в регистрации признано недействительным.

Напомним, что большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что лидер политобъединения Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.



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