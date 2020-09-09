Бурул Аманова, кандидат в депутаты от демократической партии «Биримдик»: «Только люди с чистым сердцем проделывают хорошую работу для народа»

Является гендиректором ОсОО «Прогресс плюс» и туристической компании «Небесные горы». Сейчас баллотируется в Жогорку Кенеш по списку партии «Биримдик».

Аманова Бурул Кушбековна родилась в селе Пульгон Кадамджайского района в 1969 году. Окончила факультет русского языка и литературы в Магнитогорском государственном университете. С мужем Абдирасулом Айдаровым занимались бизнесом в Российской Федерации, открыли небольшое, но успешное предприятие. Позднее продолжили заниматься бизнесом в Бишкеке. У нее 1 сын и 2 дочерей. Является гендиректором ОсОО «Прогресс плюс» и туристической компании «Небесные горы». Сейчас баллотируется в Жогорку Кенеш по списку партии «Биримдик».

— Госпожа Бурул, познакомившись с вашим мужем, я разузнал, что вы были шестой в семье из десятерых детей, лучшей ученицей в школе, передовым студентом в университете, являетесь успешным бизнесменом и меценатом, активно участвующим в благотворительности. Если есть возможность, хотелось бы узнать, что вас воодушевляет, каковы ваши идеалы?

— Благодарю, это лестно. Я родилась в селе Пульгон в простой семье из 10 детей. Покойный отец Кушбек водил такси на автобазе, с утра до вечера работал. Мама Кутбиниса выращивала малину, табак, и мы ей помогали. Мне в отце нравилось чрезмерное трудолюбие, прямота, щедрость, проявлявшаяся в помощи нуждающимся, упрямство в достижении целей. Поэтому с детства хотела быть как отец. Может поэтому до сих пор идеализирую отца, а моим жизненным кредо остаются его слова: "Живите честно, по совести".

— Конечно, можно гордиться, если про тебя говорят: "Дочь своего отца". Следующий вопрос. Сейчас многие говорят: "Мигрантам тяжело живется, мы защитим их права". Вы много лет учились, жили, работали в России. Как вы относитесь к упомянутой проблеме? Ведь есть выражение: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".

— Да, действительно бывают случаи, когда одни говорят о том, что видят, а другие говорят о том, что услышали. Я хорошо знаю, как тяжело добиться успеха, учась, живя, трудясь на чужбине и скучая по родине. Я 18 лет прожила в России и хорошо ознакомилась со многочисленными трудностями, с которыми сталкиваются мигранты. В 1988-1993 годы получила образование в педагогическом факультете Магнитогорского государственного университета, в 1996-2006 годы занималась бизнесом в этом же городе. Наблюдая за неоднозначной судьбой кыргызских мигрантов, я в 2003 году стала одной из основателей общественной организации "Биримдик" (Единство) в городе Магнитогорске, которая оказывала поддержку мигрантам. Наша организация проделала много работы, защищая интересы кыргызских мигрантов. Речь идет об информационном обеспечении мигрантов, о переводе юридических документов, участвовали в судебных заседаниях, укрепляли позиции мигрантов в работе с местными властями. Если по воле Бога стану депутатом, у меня появится возможность инициировать многочисленные законопроекты в этом направлении. Я считаю требованием времени проделывать работу по всесторонней социальной и правовой защите мигрантов.

— Что бы вы посоветовали начинающим бизнесменам, как сформировавшийся предприниматель.

— Чтобы стать успешным предпринимателем, помимо особой жилки, хватки, нужно обладать организаторскими способностями, четко и целенаправленно использовать время и ресурсы. Нужно еще решить вопрос с деньгами. Меня огорчает, что трудясь в поте лица, мигранты тратят деньги на развлечения, на тои. Если бы мы правильно использовали деньги мигрантов, то удалось бы открыть многочисленные новые предприятия, создать рабочие места. Это способствовало благополучной жизни народа. Я думаю, государство должно помогать начинающим предпринимателям. На определенный период их нужно освободить от уплаты налогов и социальных платежей. Тогда по стране появятся тысячи рабочих мест. Уменьшится показатель миграции. Экономика укрепится. Будет рост в производстве. Появится возможность избавиться от государственных долгов.

— К слову о государственных долгах, как вы ответите тем, кто бьет тревогу, мол, объем государственного долга достиг отметки, угрожающей независимости страны? Как, по-вашему, можно укрепить экономику, избавиться от внутренних и внешних долгов?

— Во-первых, поддержать мнение о том, что объем внешнего долга достиг угрожающей независимости страны отметки я не могу. Внимательно прочитавший программу партии "Биримдик" человек ответит на упомянутый вами вопрос. В программе нашей партии четко указаны пути достижения развития путем тесного партнерства со странами из Евразийского союза. И с исторической точки зрения, и сейчас Кыргызстан находится в тесной политической, экономической и социальной связи с Евразийскими странами во главе с Россией. В будущем эта связь укрепится, а страны региона достигнут новой ступени развития в рамках союза. Поэтому я зарегистрировалась как кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Биримдик".

Во-вторых, единственным способом укрепления экономики, избавления от внутренних и внешних долгов остается запуск производства и получение прибыли. Производство всегда было движущей силой, локомотивом экономики. Возьмем, например, мою малую родину — Кадамджайский район. Если на полную мощность запустить в комбинатах производство сурьмы и ртути, а сельскохозяйственная продукция — яблоки, абрикосы, персики, черешня, малины, молоко, мясо, шерсть продавались бы не в виде сырья, а в переработанном виде, то наш район превратился бы в райский уголок. Законы по поддержке отечественного производства нам нужны как воздух и вода. В-третьих, чтобы независимый Кыргызстан рос и процветал, все мы должны любить свою страну. Нужно оказывать посильную помощь, чтобы страна росла и повышался ее международный статус. Только люди с чистым сердцем проделают хорошую работу для народа.

— Народ критиковал качество депутатского состава Жогорку Кенеша и законотворческие навыки.

— Конечно, быть депутатом Жогорку Кенеша — большая ответственность. Здесь особое значение имеет умение кандидата работать с документами, умение писать законы. В 2011-2013 годы я стажировалась в отделе информационной политики в аппарате правительства и в секторе работы с письмами, поступающими от граждан, набралась опыта. Кроме того, организовывала PR-мероприятия международного уровня, набралась большого опыта. Сейчас занимаюсь научной деятельностью. Собираюсь защитить кандидатскую диссертацию на тему "Толерантность — как принцип урегулирования гендерных отношений". Кроме того, участвовала на курсах управления человеческими ресурсами, получила сертификат. Участвовала на многих международных и региональных конференциях на тему «Семейное насилие, похищение женщин с целью принуждения ко вступлению в брак». Всю жизнь читаю, обучаюсь, накапливаю опыт, работаю над собой.

— Расскажите о вашей семье.

— Мой муж Айдаров Абдирасул родился в селе Котормо сельского округа Кыргыз-Ата Ноокатского района. В данное время занимает ответственную должность в аппарате Жогорку Кенеша КР. У нас 1 сын и две дочери. Сын Руслан окончил факультет международной политики в Американском университете в Центральной Азии, трудится в организации Ага Хана. Элиза учится в Польше, по направлению социология. Нуриза учится в школе.

— О вашей меценатской деятельности звучит немало хороших отзывов в народе.

— Есть выражение: «Левая рука не должна знать о том, что отдает правая рука». Давайте не будем затрагивать эту тему.

— Тем не менее…

— Если говорить о благотворительной деятельности в этом году, то в условиях усилившегося коронавируса в городе Бишкеке возник дефицит помещений из-за роста числа заболевших. Мы передали наш пятиэтажный отель «Силк Роуд» под гостиницу, в числе первых по стране. Когда ситуация обострилась, мы передали по одному современному реанимобилю скорой помощи региональным больницам Ноокатского и Кадамджайского районов. От имени семьи раздали 850 людям продовольственные пакеты, оказали транспортную помощь при устранении последствий селя в селах Охна, Кызыл-Булак. До этого наша семья спонсировала протяжке труб для чистой воды в селе Котормо Ноокатского района, где вопрос оставался нерешенным на протяжении 25 лет.

— Каковы у вас планы по поводу улучшения условий жизни населения в вашем родном крае?

— Уделяется особое внимание развитию регионов. Это очень хорошее явление. Кадамджай – благодатная земля. В районе проживает более 200 тысяч человек, в нем 13 сельских округов и 2 города. Села Кара-Шоро, Тамаша, Чандеки должны получить статус отдаленных, высокогорных, льготных местностей. Есть тысячи гектаров, которые нужно освоить, проложив ирригационные каналы, повысить зарплату врачей, учителей, деятелей культуры. Но все это завязано на бюджете. Самое главное – нужно двигаться вперед, поддерживая производство.

— Успех в работе зависит от кадров. Что думаете по этому поводу?

— Подготовка хороших кадров, профессионалов требует много времени и сил. В развитых странах вкладывают все в отличные кадры. Поэтому мы обязаны поддерживать и продвигать молодежь, которая хорошо учится за границей, работает, получил образование и специальность, от чистого сердца намерен развивать страну. Также способствует развитию использование богатого опыта честных личностей и патриотов старшего поколения.

— Госпожа Бурул, да сбудутся ваши благие намерения! Желаем достигнуть новых высот с «Биримдиком»!

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2020 / стр. 3, gezitter. org