(Видео) Начался подкуп? Возле бишкекской школы сняли граждан, которым якобы обещают деньги за голоса в пользу партии

В Центризбиркоме ответили, что проведут проверку по данному факту

На избирательный участок №224, расположенный в бишкекской школе №59, привезли группу людей, которым якобы обещают заплатить две тысячи сомов за голос в пользу одной из партий. Соответствующее видео появилось в инстаграм-аккаунте @Bezpredelkgz.

На кадрах запечатлены избиратели в количестве 7-10 человек, которые заполняют бланки своими данными. Некоторые из них просят автора видео прервать съемку.

- За какую партию собираетесь голосовать? Свою родину продают за тысячу сомов,- говорит автор видео.

Между тем в пресс-службе Центризбиркома пообещали Vesti.kg провести проверку, по итогам которой будет дана подробная информация.

В администрации школы №59 между тем ответили Vesti.kg, что видео сняли за воротами их школы.

- Да, это действительно за периметром нашего участка,- признали там. - Мы все делаем в рамках закона. За подобное отвечает ЦИК.

Источник: vesti.kg