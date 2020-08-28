Опубликован полный список кандидатов в депутаты от партии “Мекеним Кыргызстан”

Партия “Мекеним Кыргызстан” представила фамилии кандидатов в депутаты после топ-20.
Об этом пишет Kaktus.media.
В топ-20 изменились две позиции. Ранее планировалось, что на 17-м и 18-м местах будут Данир Иманалиев и Эрлист Акунбеков. Последний теперь в списке под номером 35.
Сейчас на 17-м месте Талантбек Сарбагышев. В 1997-2018 годы работал на различных должностях в системе МВД, последняя занимаемая должность – старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД. В 2016 году стал депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша. В октябре стал мэром Чолпон-Аты.
На 18-м месте значится Дилшоджон Моминов. По данным osoo.kg, учредитель и директор ОсОО “Нью степ” (деятельность грузового автомобильного транспорта).
- Урматбек Самаев (№21) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Кыргызстан”, с июня 2019 года – заместитель главы комитета ЖК по правопорядку.
- Бактыбек Сыдыков (№22) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. Сын известного политика времен Аскара Акаева Усена Сыдыкова.
- Данияр Абдыкаров (№23) – бывший замминистра внутренних дел (2016-2018 гг.), в январе 2019 года был назначен главой Дирекции авиационной безопасности и режима (ДАБР) аэропорта “Манас”.
- Гулшаркан Култаева (№24) – депутат Ошского городского кенеша от фракции “Кыргызстан”.
- Бактыбек Райымкулов (№25) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. До этого был акимом Панфиловского района Чуйской области.
- Иса Омуркулов (№26) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Был соратником Алмазбека Атамбаева, до депутатства был мэром Бишкека.
- Алиярбек Абжалиев (№27) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. Является сватом президента Сооронбая Жээнбекова.
- Бодош Мамырова (№28) – депутат Жогорку Кенеша V созыва от фракции “Ар-Намыс”.
- Туганбек Чолпонбаев (№29) – лидер фракции СДПК в горкенеше Каракола.
- Жанарбек Алымов (№30) – депутат Бишкекского городского кенеша, лидер фракции “Мекеним Кыргызстан”. Он родной брат Айбека Осмонова, который был среди учредителей партии “Мекеним Кыргызстан”, но потом вышел оттуда и был среди основателей партии “Ыйман Нуру”.
- Канатбек Маматов (№31) – глава Кыргызского футбольного союза. Маматов и супруга Искандера Матраимова Минавар Жумаева были учредителями фирмы “АвтоСтолица”, владеет участком на Ибраимова-Жибек Жолу, где находился торговый центр “Эльдорадо”.
- Ильхом Маннанов (№33) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. До прихода в парламент был замначальника РОВД Ноокатского района и замначальника РОВД Араванского района. Майор милиции.
- Бакытбек Адылов (№34) – экс-председатель Государственной службы по миграции.
- Мария Исанова (№36) – заведующая отделом комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Была заместителем председателя партии “Бутун Кыргызстан”. Дочь Насирдина Исанова – первого премьер-министра Кыргызстана.
- Абдиталип Акимов (№38). В 2012 году занимал должность акима Кадамджайского района.
- Бактыбек Каналиев (№39) – экс-вице-спикер Ошского городского кенеша. По данным Минюста, учредитель ОсОО “Парк развлечений”
- Татьяна Карыжинская (№40) – адвокат, представляла интересы семьи Матраимовых в суде против изданий “Азаттык”, Али Токтакунова, 24.kg и Kloop.kg.
- Мирлан Амантуров (№41) – экс-вице-мэр Бишкека. До этого много возглавлял несколько лет “Бишкекасфальтсервис”.
- Шайлообек Атазов (№42) – возглавляет МП “Ош-Тазалык”. Числится одним из учредителей охранного агентства “Стандарт Профи” и спортклуба “Улан Жаштык Спорт”.
- Жапарбек Ормонов (№43) – спикер Ошского городского кенеша (СДПК).
- Жылдыз Мусабекова (№44) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.
- Бахридин Шабазов (№46) – один из учредителей строительной компании Elite House.
- Эрлан Базарбаев (№47) – заведующий кафедрой правоведения и таможенного дела Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына.
- Батыр Торобаев (№48) – родной брат лидера партии “Онугуу-Прогресс” Бакыта Торобаева.
- Гүлай Машрапова (№49). В 2015 году баллотировалась в ЖК от партии “Онугуу-Прогресс”. Возглавляет Кара-Суйский районный отдел образования.
- Алмазбек Рахманкулов (№51) – экс-председатель совета директоров ОАО “Кыргызтелеком”. Сейчас член совета директоров ОАО “Международный аэропорт “Манас”.
- Таалайбек Рысалиев (№53) – заместитель председателя правления ОАО “Кыргызнефтегаз”.
- Осмон Турдумамбетов (№54) – начальник УГНС по Ленинскому району.
- Кыянбек Сатыбалдиев (№55) – экс-полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области.
- Дарья Маслова (№56) – известная легкоатлетка. В 2019 году получила олимпийскую лицензию.
- Хамракул Жаныкулов (№57) возглавлял Тепе-Коргонский айыл окмоту Араванского района Ошской области.
- Шерзодбек Умарбеков (№58) – депутат Сузакского районного кенеша Джалал-Абадской области.
- Бактыбек Абдиев (№61) – депутат Бишкекского городского кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”.
- Ахмаджон Абдурахманов (№62). В старых новостях указан как глава Уч-Коргонского местного сельского управления (Кадамджайский район). Какую должность занимает сейчас, неизвестно.
- Нургуль Аднаева (№64). Работала экспертом отдела социального развития аппарата правительства.
- Алишер Козуев (№65) – директор и один из учредителей АЗС “Россия Нефть”. Вторым учредителем является супруга Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова.
- Алишер Эрбаев (№66). В сообщении СМИ за 2017 год указан как начальник Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции таможенной службы.
- Нурбек Керимбеков (№67) – президент федерации аргымак Аксыйского района.
- Айжан Акматова (№58) – заведующая юридическим отделом аппарата Жогорку Кенеша.
- Казыбек Эргешов (№69) – депутат Бишкекского городского кенеша, фракция “Республика – Ата-Журт”.
- Мирлан Маратов (№71) . В 2016 году был подсудимым по делу о “телефонном терроризме.
- Абас уулу Кубанычбек (№77) в июне 2018 года назначен начальником Северо-Восточной таможни, до этого был начальником Восточной таможни.
- Эркин Исматуллаев (№78). Ранее баллотировался в депутаты от партии “Онугуу-Прогресс” в 2015 году. До этого был депутатом Джалал-Абадского городского кенеша.
- Тариел Жоробеков (№79). В июне 2018 года по списку политической партии “Республика-Ата-Журт” избран депутатом Жогорку Кенеша.
- Салтанат Назаралиева (№80). В открытых источниках указана как заместитель главного врача по родовспоможению НЦОМиД. В 2017 году была заведующей 6-м роддомом.
- Бахтияр Шерматов (№81) – предприниматель из Джалал-Абада. Шел первым в списке партии “Онугуу-Прогресс” на выборах в Джалал-Абадский городской кенеш в 2017 году.
- Максат Алымбеков (№82) – руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша.
- Аскарали Нишанов (№83) – владелец ОсОО “Кант Экспресс Компани” (производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки).
- Алмазбек Табалдиев (№86) – зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в российских базах данных.
- Акжол уулу Жоомарт (№87) – предприниматель. В СМИ фигурирует как организатор улак тартыша для 1 000 всадников в Ноокате.
- Кутпидин Шакиров (№89). Глава айылного кенеша Бирликского айылного аймака в Баткенской области. В 2015 году был в списке “Бутун Кыргызстана”.
- Болот Джуманазаров (№90) – депутат Кенешского айылного кенеша.
- Зейнепкан Исраилова (№92). В открытых источниках указана как главврач Ошского родительного отделения.
- Алтынбек Ташиев (№93) – глава Куршабского айыл окмоту в Баткенской области.
- Мелисбек Жунусов (№94). В новостях за 2018 год указан как исполнительный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.
- Абданбек уулу Белек (№95). В 2015 году был в списке кандидатов в депутаты ЖК от партии “Республика – Ата Журт”. По данным Минюста, глава объединения “Федерация смешанных видов единоборств Кабылан ММА”.
- Турусбек Матиев (№98). По данным Минюста, учредитель и директор стройкомпании “Туран-групп”. В новости за 2018 год компания указана как подрядчик при строительстве фитосанитарной лаборатории в Оше.
- Эсенов Азиз Сыргакович (№99). Входил в политсовет партии “Республика”.
- Рахат Адиев (№111) – экс-мэр Нарына.
- Лунара Мамытова (№112) – бывший заместитель министра труда и соцразвития.
- Мунарбек Сайпидинов (№122) – глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района.
- Олег Попиков (№165) – экс-вице-мэр Бишкека, до этого был акимом Октябрьского района. Председатель правления ОАО “Бишкекский машиностроительный завод”.
Источник: reporter.kg