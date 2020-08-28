Опубликован полный список кандидатов в депутаты от партии “Мекеним Кыргызстан”

Партия “Мекеним Кыргызстан” представила фамилии кандидатов в депутаты после топ-20.

Об этом пишет Kaktus.media.

В топ-20 изменились две позиции. Ранее планировалось, что на 17-м и 18-м местах будут Данир Иманалиев и Эрлист Акунбеков. Последний теперь в списке под номером 35.

Сейчас на 17-м месте Талантбек Сарбагышев. В 1997-2018 годы работал на различных должностях в системе МВД, последняя занимаемая должность – старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД. В 2016 году стал депутатом Чолпон-Атинского городского кенеша. В октябре стал мэром Чолпон-Аты.

На 18-м месте значится Дилшоджон Моминов. По данным osoo.kg, учредитель и директор ОсОО “Нью степ” (деятельность грузового автомобильного транспорта).

Урматбек Самаев (№21) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Кыргызстан”, с июня 2019 года – заместитель главы комитета ЖК по правопорядку. Бактыбек Сыдыков (№22) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. Сын известного политика времен Аскара Акаева Усена Сыдыкова. Данияр Абдыкаров (№23) – бывший замминистра внутренних дел (2016-2018 гг.), в январе 2019 года был назначен главой Дирекции авиационной безопасности и режима (ДАБР) аэропорта “Манас”. Гулшаркан Култаева (№24) – депутат Ошского городского кенеша от фракции “Кыргызстан”. Бактыбек Райымкулов (№25) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. До этого был акимом Панфиловского района Чуйской области. Иса Омуркулов (№26) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Был соратником Алмазбека Атамбаева, до депутатства был мэром Бишкека. Алиярбек Абжалиев (№27) – депутат Жогорку Кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. Является сватом президента Сооронбая Жээнбекова. Бодош Мамырова (№28) – депутат Жогорку Кенеша V созыва от фракции “Ар-Намыс”. Туганбек Чолпонбаев (№29) – лидер фракции СДПК в горкенеше Каракола. Жанарбек Алымов (№30) – депутат Бишкекского городского кенеша, лидер фракции “Мекеним Кыргызстан”. Он родной брат Айбека Осмонова, который был среди учредителей партии “Мекеним Кыргызстан”, но потом вышел оттуда и был среди основателей партии “Ыйман Нуру”. Канатбек Маматов (№31) – глава Кыргызского футбольного союза. Маматов и супруга Искандера Матраимова Минавар Жумаева были учредителями фирмы “АвтоСтолица”, владеет участком на Ибраимова-Жибек Жолу, где находился торговый центр “Эльдорадо”. Ильхом Маннанов (№33) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. До прихода в парламент был замначальника РОВД Ноокатского района и замначальника РОВД Араванского района. Майор милиции. Бакытбек Адылов (№34) – экс-председатель Государственной службы по миграции. Мария Исанова (№36) – заведующая отделом комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Была заместителем председателя партии “Бутун Кыргызстан”. Дочь Насирдина Исанова – первого премьер-министра Кыргызстана. Абдиталип Акимов (№38). В 2012 году занимал должность акима Кадамджайского района. Бактыбек Каналиев (№39) – экс-вице-спикер Ошского городского кенеша. По данным Минюста, учредитель ОсОО “Парк развлечений” Татьяна Карыжинская (№40) – адвокат, представляла интересы семьи Матраимовых в суде против изданий “Азаттык”, Али Токтакунова, 24.kg и Kloop.kg. Мирлан Амантуров (№41) – экс-вице-мэр Бишкека. До этого много возглавлял несколько лет “Бишкекасфальтсервис”. Шайлообек Атазов (№42) – возглавляет МП “Ош-Тазалык”. Числится одним из учредителей охранного агентства “Стандарт Профи” и спортклуба “Улан Жаштык Спорт”. Жапарбек Ормонов (№43) – спикер Ошского городского кенеша (СДПК). Жылдыз Мусабекова (№44) – депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК. Бахридин Шабазов (№46) – один из учредителей строительной компании Elite House. Эрлан Базарбаев (№47) – заведующий кафедрой правоведения и таможенного дела Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына. Батыр Торобаев (№48) – родной брат лидера партии “Онугуу-Прогресс” Бакыта Торобаева. Гүлай Машрапова (№49). В 2015 году баллотировалась в ЖК от партии “Онугуу-Прогресс”. Возглавляет Кара-Суйский районный отдел образования. Алмазбек Рахманкулов (№51) – экс-председатель совета директоров ОАО “Кыргызтелеком”. Сейчас член совета директоров ОАО “Международный аэропорт “Манас”. Таалайбек Рысалиев (№53) – заместитель председателя правления ОАО “Кыргызнефтегаз”. Осмон Турдумамбетов (№54) – начальник УГНС по Ленинскому району. Кыянбек Сатыбалдиев (№55) – экс-полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области. Дарья Маслова (№56) – известная легкоатлетка. В 2019 году получила олимпийскую лицензию. Хамракул Жаныкулов (№57) возглавлял Тепе-Коргонский айыл окмоту Араванского района Ошской области. Шерзодбек Умарбеков (№58) – депутат Сузакского районного кенеша Джалал-Абадской области. Бактыбек Абдиев (№61) – депутат Бишкекского городского кенеша от фракции “Республика – Ата Журт”. Ахмаджон Абдурахманов (№62). В старых новостях указан как глава Уч-Коргонского местного сельского управления (Кадамджайский район). Какую должность занимает сейчас, неизвестно. Нургуль Аднаева (№64). Работала экспертом отдела социального развития аппарата правительства. Алишер Козуев (№65) – директор и один из учредителей АЗС “Россия Нефть”. Вторым учредителем является супруга Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова. Алишер Эрбаев (№66). В сообщении СМИ за 2017 год указан как начальник Управления внутренней безопасности и противодействия коррупции таможенной службы. Нурбек Керимбеков (№67) – президент федерации аргымак Аксыйского района. Айжан Акматова (№58) – заведующая юридическим отделом аппарата Жогорку Кенеша. Казыбек Эргешов (№69) – депутат Бишкекского городского кенеша, фракция “Республика – Ата-Журт”. Мирлан Маратов (№71) . В 2016 году был подсудимым по делу о “телефонном терроризме. Абас уулу Кубанычбек (№77) в июне 2018 года назначен начальником Северо-Восточной таможни, до этого был начальником Восточной таможни. Эркин Исматуллаев (№78). Ранее баллотировался в депутаты от партии “Онугуу-Прогресс” в 2015 году. До этого был депутатом Джалал-Абадского городского кенеша. Тариел Жоробеков (№79). В июне 2018 года по списку политической партии “Республика-Ата-Журт” избран депутатом Жогорку Кенеша. Салтанат Назаралиева (№80). В открытых источниках указана как заместитель главного врача по родовспоможению НЦОМиД. В 2017 году была заведующей 6-м роддомом. Бахтияр Шерматов (№81) – предприниматель из Джалал-Абада. Шел первым в списке партии “Онугуу-Прогресс” на выборах в Джалал-Абадский городской кенеш в 2017 году. Максат Алымбеков (№82) – руководитель аппарата Бишкекского городского кенеша. Аскарали Нишанов (№83) – владелец ОсОО “Кант Экспресс Компани” (производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки). Алмазбек Табалдиев (№86) – зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в российских базах данных. Акжол уулу Жоомарт (№87) – предприниматель. В СМИ фигурирует как организатор улак тартыша для 1 000 всадников в Ноокате. Кутпидин Шакиров (№89). Глава айылного кенеша Бирликского айылного аймака в Баткенской области. В 2015 году был в списке “Бутун Кыргызстана”. Болот Джуманазаров (№90) – депутат Кенешского айылного кенеша. Зейнепкан Исраилова (№92). В открытых источниках указана как главврач Ошского родительного отделения. Алтынбек Ташиев (№93) – глава Куршабского айыл окмоту в Баткенской области. Мелисбек Жунусов (№94). В новостях за 2018 год указан как исполнительный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. Абданбек уулу Белек (№95). В 2015 году был в списке кандидатов в депутаты ЖК от партии “Республика – Ата Журт”. По данным Минюста, глава объединения “Федерация смешанных видов единоборств Кабылан ММА”. Турусбек Матиев (№98). По данным Минюста, учредитель и директор стройкомпании “Туран-групп”. В новости за 2018 год компания указана как подрядчик при строительстве фитосанитарной лаборатории в Оше. Эсенов Азиз Сыргакович (№99). Входил в политсовет партии “Республика”. Рахат Адиев (№111) – экс-мэр Нарына. Лунара Мамытова (№112) – бывший заместитель министра труда и соцразвития. Мунарбек Сайпидинов (№122) – глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района. Олег Попиков (№165) – экс-вице-мэр Бишкека, до этого был акимом Октябрьского района. Председатель правления ОАО “Бишкекский машиностроительный завод”.

Источник: reporter.kg