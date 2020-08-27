Выборы. Скандал в «Бутун Кыргызстане»: кандидат грозится подать в суд на партию

По его словам, 19 августа на съезде политической организации был утвержден предвыборный список.

Экс-депутат парламента и бывший омбудсмен страны Турсунбай Бакир уулу намерен подать судебный иск к партии «Бутун Кыргызстан», от которой он баллотируется. Об этом он заявил на пресс-конференции.

По его словам, 19 августа на съезде политической организации был утвержден предвыборный список. В нем он занимал позицию в первой десятке. Однако позже стало известно, что Турсунбая Бакир уулу в списке спустили ниже.

Экс-главный правозащитник страны просил лидера партии Адахана Мадумарова не менять порядок в списке и идти на выборы с утвержденным на съезде перечнем.

Сам Адахан Мадумаров пока недоступен для комментариев.

В штабе «Бутун Кыргызстана» отметили, что список не утвержден, он предварительный.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденного законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.

Источник: 24.kg